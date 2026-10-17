Pubblicata la lista dei destinatari, identificati solo con il numero Isee. Attivazione e ricariche delle tessere dal 4 novembre
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Sono 55 i beneficiari a Caloveto della Carta Dedicata a te, la misura che prevede un contributo di 500 euro per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, riservato ai nuclei familiari con Isee non superiore a 15mila euro. Il Comune ha pubblicato la lista dei destinatari.
Lo ha comunicato il sindaco Umberto Mazza, precisando che, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, la graduatoria riporta esclusivamente il numero identificativo Isee, senza dati personali o sensibili.
Come funziona
I beneficiari sono individuati direttamente dall’Inps incrociando i dati delle banche dati, senza necessità di presentare domanda. Ai Comuni spetta la verifica della residenza anagrafica dei nuclei familiari e dell’assenza di incompatibilità con altre misure di sostegno locali.
Per l’annualità in corso, l’attivazione e le ricariche delle tessere partono dal 4 novembre. Il primo acquisto deve essere effettuato entro il 16 dicembre.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Area amministrativa del Comune, in piazza Caduti.