È aperto fino al prossimo 11 novembre il concorso pubblico per l’ammissione di 2.300 Volontari in ferma iniziale (VFI) nell’Esercito Italiano, relativo al 1° Blocco 2027.

La selezione è rivolta ai giovani di età compresa tra 18 e 24 anni, nati tra l’11 novembre 2002 e l’11 novembre 2008, estremi compresi.

Come si svolgono le selezioni

Durante il concorso i candidati saranno valutati nei Centri di Selezione di Foligno, Bari, Milano, Palermo e Roma.

Il percorso prevede prove di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici attraverso visite mediche ed esami specialistici e, infine, un esame attitudinale finalizzato a verificare l’idoneità al servizio.

Per gli spostamenti è prevista anche una convenzione riservata ai candidati.

L’inizio del periodo di addestramento nei Reggimenti Addestramento Volontari è previsto indicativamente a partire da maggio 2027.

Ferma di tre anni e possibilità di carriera

Il Volontario in ferma iniziale sottoscrive, all’ingresso nella vita militare, una ferma di tre anni, con possibilità di accedere a un’eventuale rafferma annuale.

Dopo il dodicesimo mese di servizio, il VFI può inoltre partecipare ai concorsi per entrare nelle Forze di Polizia, usufruendo della riserva di posti prevista.

Dal ventiquattresimo mese di servizio può invece concorrere per la Ferma prefissata triennale nelle Forze Armate, con possibilità di successivo transito per i vincitori.

Anche 88 posti per incarichi tecnici

Dei 2.300 posti disponibili, 88 sono destinati a incarichi tecnici.

Tra le figure previste ci sono elettricisti e idraulici infrastrutturali, muratori, falegnami, fabbri, meccanici di mezzi e piattaforme, esploratori equestri, addetti alla fanfara a cavallo e tecnici di aeromobili di primo livello.

La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente attraverso il portale dei concorsi della Difesa, accedendo con SPID o Carta d’Identità Elettronica.