Su oltre 300 colloqui, 125 candidati sono risultati idonei. Il sindaco Giacomo Middea: «Dietro questi numeri ci sono persone, famiglie, aspettative e progetti di vita»

Sono 11 i cittadini di Fuscaldo risultati idonei al Job Day organizzato nell’ambito delle iniziative di reclutamento di Grimaldi Lines. Rappresentano circa il 16% dei 69 idonei dell’ambito territoriale del Centro per l’impiego di Paola.

Complessivamente, secondo quanto indicato dall’assessore regionale Giovanni Calabrese, il Job Day ha registrato oltre 300 colloqui e 125 candidati idonei.

I candidati di Fuscaldo hanno già ricevuto le e-mail che comunicano l’idoneità e illustrano l’iter necessario per arrivare alla stipula di un contratto di lavoro.

Il commento del sindaco

«Sapere che ben 11 nostri concittadini sono risultati idonei e stanno proseguendo il percorso verso una possibile assunzione è motivo di grande orgoglio per tutta la comunità fuscaldese. Dietro questi numeri ci sono persone, famiglie, aspettative e progetti di vita. Ed è proprio questo il valore più importante di iniziative come questa», dichiara il sindaco Giacomo Middea.

«Il lavoro rappresenta dignità, autonomia e futuro. Vedere i nostri cittadini distinguersi e cogliere queste opportunità ci riempie di soddisfazione. A ciascuno di loro rivolgiamo le nostre più sincere congratulazioni e l’augurio che questo percorso possa concludersi positivamente con la sottoscrizione di un contratto», aggiunge.

L’Amministrazione comunale richiama l’importanza della collaborazione tra istituzioni, Centri per l’impiego e imprese per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Il Comune ringrazia inoltre il Centro per l’impiego di Paola, diretto da Mimmo Abramo, per l’attività di informazione e comunicazione svolta sul territorio.