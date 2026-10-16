Il ministro dell’Agricoltura: «Impedire la distribuzione dei prodotti è un reato». Ma su Facebook molti utenti difendono gli autotrasportatori, puntano il dito contro il caro carburante e accusano l’esecutivo di non aver dato risposte alla protesta

«Manifestare è lecito e degno di rispetto, ma bloccare le strade per impedire ai prodotti di essere distribuiti è un reato». Le parole del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, affidate a un post su Facebook nel giorno dell’avvio della serrata degli autotrasportatori in Calabria e in altre aree del Sud, accendono il confronto sulla protesta contro il caro carburante e le difficoltà del settore.

Il ministro riconosce il diritto a manifestare, ma condanna le conseguenze dei blocchi sulla circolazione delle merci. «Rispetto le istanze di tutti, ma considero grave e intollerabile che milioni di italiani rischino, a causa di blocchi stradali, di vedere negozi privi di merce o con prezzi molto più alti che aggravano la condizione di molte famiglie», scrive, invitando a garantire la circolazione e gli approvvigionamenti.

Lollobrigida richiama anche i possibili danni economici per le imprese e per i cittadini, sottolineando che una parte dei prodotti trasportati potrebbe diventare inutilizzabile a causa dei ritardi. La conclusione è netta: «Arrecare danno ad altri per tutelare le proprie posizioni non è giusto». E ancora: «Non c’è mai alcuna giustificazione nel violare le leggi e, soprattutto, nel danneggiare altri cittadini».

La protesta degli autotrasportatori divide i social

Il post del ministro raccoglie reazioni contrastanti. Tra i commenti pubblicati su Facebook prevalgono le critiche di chi considera le parole dell’esponente del governo insufficienti rispetto alle ragioni della mobilitazione. Il nodo è soprattutto uno: il costo del carburante, che mette sotto pressione autotrasportatori, imprese e famiglie.

«Se non si crea un disagio, che sciopero è?», osserva un utente, sintetizzando una delle posizioni più ricorrenti tra chi difende la scelta di fermare i mezzi per ottenere ascolto. Altri ritengono che, senza iniziative capaci di incidere sulla quotidianità, la protesta rischierebbe di passare inosservata.

In diversi commenti emerge la convinzione che il governo avrebbe dovuto intervenire prima, aprendo un confronto con le categorie coinvolte. Secondo alcuni utenti, un dialogo tempestivo avrebbe potuto evitare l'inasprimento della mobilitazione e i disagi che ne derivano. «Date risposte, basta Europa», scrive un commentatore, chiedendo all’esecutivo di assumersi le proprie responsabilità.

«Il problema è il gasolio a 2,70 euro»

Tra le contestazioni rivolte a Lollobrigida c’è quella di aver concentrato l’attenzione sulle conseguenze dei blocchi senza affrontare, con la stessa determinazione, le cause economiche della protesta. Un utente richiama il prezzo del gasolio, arrivato secondo la sua testimonianza a 2,70 euro, e sottolinea la distanza tra le difficoltà di chi lavora su strada e le condizioni economiche di chi governa.

Altri commentatori allargano il discorso agli aumenti dei costi di produzione, dell'energia e delle tasse. La domanda che ricorre è se i danni provocati dalla mobilitazione debbano essere considerati più gravi di quelli che, secondo i manifestanti e i loro sostenitori, il caro carburante sta già producendo sulle attività economiche.

Non manca chi invita a distinguere tra le merci che possono attendere e quelle essenziali. Un utente, pur dichiarandosi favorevole ai blocchi, considera necessario garantire il passaggio dei prodotti sanitari e di quelli indispensabili. Una posizione che riflette il tentativo di sostenere la protesta senza ignorare le possibili ricadute sui servizi e sulle persone più fragili.

«Solidarietà a chi protesta»: le accuse al governo

Una parte dei commenti si concentra sulla presunta mancanza di risposte istituzionali. Alcuni utenti accusano l'esecutivo di non aver dato sufficiente attenzione alle richieste degli autotrasportatori e degli altri settori coinvolti, sostenendo che la mobilitazione sia diventata più dura proprio per la difficoltà di ottenere ascolto.

«Sono le posizioni di tutti noi comuni mortali che non possiamo fare gasolio a 2,70 euro», è il senso di uno dei messaggi pubblicati sotto il post del ministro. Altri chiedono maggiore solidarietà tra cittadini e invitano a sostenere chi protesta, nella convinzione che le difficoltà dei camionisti non riguardino soltanto una categoria professionale, ma l'intero sistema economico.

Non mancano, inoltre, le critiche alla presunta scarsa visibilità mediatica della mobilitazione. Secondo alcuni commentatori, la protesta avrebbe faticato a trovare spazio nel dibattito pubblico e proprio questo avrebbe contribuito ad alimentare la rabbia di chi chiede interventi concreti.

C'è anche chi difende Lollobrigida

Nel confronto online non mancano però le voci favorevoli al ministro. Alcuni utenti condividono la distinzione tra il diritto di manifestare e quello di non subire le conseguenze delle proteste altrui, sottolineando che bloccare strade e approvvigionamenti può danneggiare cittadini e imprese, compresi gli stessi operatori del trasporto.

Per questa parte dei commentatori, le ragioni degli autotrasportatori meritano di essere ascoltate, ma non possono giustificare qualsiasi forma di mobilitazione. Un utente richiama proprio il principio della tutela dei diritti altrui, sostenendo che il dissenso debba esprimersi senza provocare danni economici a chi non è direttamente coinvolto nella vertenza.

Il confronto sotto il post di Lollobrigida restituisce così due esigenze contrapposte: da una parte la necessità di garantire la circolazione delle merci e limitare i disagi per la popolazione; dall'altra la richiesta di interventi sul caro carburante e sui costi che stanno mettendo in difficoltà il settore. Al centro resta la questione che ha innescato la protesta: quali risposte arriveranno alle categorie che denunciano di non riuscire più a sostenere le spese del lavoro?