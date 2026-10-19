Le proposte dovranno arrivare entro il 3 novembre. L’obiettivo è costruire una programmazione capace di animare la città da fine novembre al 6 gennaio, valorizzando territorio, commercio locale e socialità

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Conto alla rovescia per “Natale a Rende” 2026. Il Comune ha pubblicato un avviso esplorativo per raccogliere proposte progettuali destinate a comporre il programma delle iniziative natalizie, che prenderanno il via a fine novembre e proseguiranno fino al 6 gennaio 2027.

L’Amministrazione punta a costruire un calendario fatto di spettacoli, iniziative culturali, attività di animazione e mercatini, con l’obiettivo di valorizzare il territorio, sostenere il commercio locale e favorire occasioni di incontro e partecipazione.

Possono presentare una proposta soggetti pubblici e privati, tra cui enti del terzo settore, operatori economici, scuole e parrocchie, purché in possesso dei requisiti richiesti.

Domande entro il 3 novembre

Le candidature, accompagnate da una scheda descrittiva del progetto, dovranno essere inviate esclusivamente via Pec entro le ore 12 del 3 novembre 2026 all’indirizzo:

protocollo.rende@pec.it

Le proposte saranno esaminate dal Comune sulla base di diversi criteri.

Tra questi, la qualità del progetto, con particolare attenzione all’originalità, all’attinenza con il tema natalizio e al valore artistico, culturale o sociale dell’iniziativa.

Sarà valutata anche la capacità dell’evento di valorizzare il territorio, attrarre visitatori, sostenere il commercio locale e coinvolgere aree specifiche della città.

Valutati anche fattibilità e sostenibilità economica

Un altro elemento sarà la fattibilità tecnica, cioè la compatibilità delle richieste di supporto logistico rivolte al Comune – dagli spazi ai transennamenti – con la complessità e la sostenibilità organizzativa dell’evento.

Spazio anche alla sostenibilità economica delle proposte, con attenzione all’autonomia finanziaria dei soggetti proponenti, alla presenza di sponsor o forme di autofinanziamento e all’eventuale assenza di oneri diretti per il bilancio comunale.

L’avviso, viene precisato, ha carattere esplorativo e non dà vita a una procedura di gara vera e propria né a graduatorie di merito.

Il Comune mette a disposizione spazi e promozione

I soggetti selezionati resteranno responsabili della sicurezza, delle autorizzazioni necessarie e della gestione operativa delle iniziative.

Il Comune potrà invece garantire il patrocinio gratuito, la promozione attraverso i propri canali ufficiali e, dove possibile, la concessione temporanea di spazi pubblici.

Per informazioni e chiarimenti sono indicati gli indirizzi:

v.devincenti@comune.rende.cs.it

v.naccarato@comune.rende.cs.it