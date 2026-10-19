A Palazzo della Provincia amministratori e funzionari a confronto sulle riforme contabili e sulla digitalizzazione degli enti locali

Centotré presenze nella Sala Nova del Palazzo della Provincia e 182 iscrizioni raccolte attraverso la piattaforma EDR Academy PA. Sono i numeri del primo appuntamento di “Provincia in Formazione”, il programma promosso dalla Provincia di Cosenza per accompagnare amministratori e dipendenti degli enti locali nelle trasformazioni contabili e digitali della Pubblica Amministrazione.

L’incontro, intitolato “Misurare il valore pubblico: l’Accrual e il nuovo patrimonio della PA”, ha coinvolto sindaci, assessori, segretari comunali, responsabili dei servizi finanziari, revisori dei conti e personale tecnico-amministrativo proveniente dal territorio provinciale.

Un percorso di supporto rivolto ai Comuni

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con il Polo Digitale PA e rappresenta il primo appuntamento di un percorso dedicato alla formazione specialistica e alla diffusione delle competenze richieste dalle riforme contabili.

L’obiettivo dichiarato dalla Provincia è rafforzare la propria funzione di coordinamento e assistenza nei confronti dei Comuni, con particolare attenzione agli enti più piccoli, chiamati ad adeguarsi ai nuovi modelli gestionali e alla digitalizzazione dei processi amministrativi.

Al centro dell’incontro è stata posta la transizione verso il sistema Accrual e verso una rappresentazione economico-patrimoniale più strutturata delle attività della Pubblica Amministrazione.

Faragalli: «Nessun Comune deve sentirsi solo»

I lavori sono stati aperti da Antonio Maletta, dirigente dell’Area contabile della Provincia di Cosenza, che ha illustrato il percorso formativo e la collaborazione avviata con il partner tecnologico.

Il presidente della Provincia, Biagio Antonio Faragalli, ha sottolineato la necessità di sostenere gli enti locali nella fase di cambiamento.

«La risposta registrata oggi dimostra quanto sia avvertita, da parte dei nostri Comuni, l’esigenza di essere accompagnati nei processi di cambiamento che interessano la Pubblica Amministrazione», ha dichiarato Faragalli.

«La transizione alla contabilità Accrual è una sfida che richiede preparazione, organizzazione e collaborazione: il nostro impegno è fare in modo che nessun Comune si senta solo di fronte a questo cambiamento».

Bruno: «La formazione è un investimento»

La consigliera provinciale delegata al Bilancio, Patrimonio e Affari generali, Caterina Bruno, ha evidenziato il ruolo dell’aggiornamento professionale nel processo di trasformazione degli enti.

«La formazione rappresenta uno degli investimenti più importanti per rendere le nostre amministrazioni pronte ad affrontare le trasformazioni in corso», ha affermato. Secondo Bruno, il numero dei partecipanti conferma l’interesse dei Comuni per iniziative di confronto e crescita professionale.

Gli approfondimenti e la collaborazione con il Polo Digitale PA

La parte specialistica della giornata è stata affidata ad Andrea Biekar e Alessandro Giordano. Sono intervenuti anche il presidente del Polo Digitale PA, Emilio De Rango, e il coordinatore nazionale Francesco Cannataro.

Al percorso partecipano inoltre il responsabile del Centro elaborazione dati della Provincia, Vincenzo Aliberti, e gli staff operativi dell’Ente e dell’associazione. Presenti anche Aldo De Rango, responsabile nazionale Communication & Strategy, e Pio Nicola Marinelli, responsabile nazionale per le Relazioni istituzionali e la Community.

Il Comune di Cerzeto aderisce alla rete

Durante l’incontro si è svolta anche la consegna del tesserino del Polo Digitale PA al sindaco di Cerzeto e consigliere provinciale delegato alla Digitalizzazione, Silvio Gerardo Cascardo.

Cascardo, accompagnato dal vicesindaco Espedito Sangermano, ha così formalizzato l’adesione dell’Amministrazione comunale di Cerzeto al percorso di collaborazione e innovazione promosso dalla rete.