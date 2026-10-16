I nuovi ingressi, con la categoria A-Operatori, si aggiungono ai 20 ex tirocinanti assunti lo scorso 15 settembre. Il Comune: percorso portato avanti con Regione Calabria e Centro per l’impiego

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Prosegue il percorso di stabilizzazione degli ex Tis, Tirocinanti di inclusione sociale, al Comune di Rende. Il 15 ottobre altri tre lavoratori sono entrati nella pianta organica dell’Ente con la categoria A-Operatori. I nuovi assunti si aggiungono ai 20 ex tirocinanti stabilizzati lo scorso 15 settembre, portando così a 23 il numero complessivo degli ingressi.

L’Amministrazione comunale sottolinea di aver portato avanti il percorso in collaborazione con la Regione Calabria e con il Centro per l’impiego di Cosenza, con l’obiettivo di preservare le posizioni lavorative maturate durante gli anni di tirocinio.

Il Comune evidenzia inoltre lo sforzo finanziario sostenuto dall’Amministrazione guidata dal sindaco Sandro Principe, finalizzato non soltanto a valorizzare le professionalità acquisite, ma anche a dare maggiore stabilità ai lavoratori e alle loro famiglie.

Ai tre nuovi dipendenti l’Amministrazione ha rivolto un augurio di buon lavoro, con l’auspicio che il nuovo percorso possa tradursi in risultati positivi sia per loro sia per l’Ente.