Il Comune di Cosenza completa il percorso di assunzione dei Tirocinanti di inclusione sociale. Questa mattina, nel Salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, sono stati firmati gli ultimi otto contratti di lavoro, che si aggiungono ai trenta già sottoscritti.

Sono quindi 38 complessivamente gli ex tirocinanti assunti dall’ente. Per l’Amministrazione comunale si chiude una condizione di precariato durata oltre dieci anni.

Alla firma erano presenti il sindaco Franz Caruso, l’assessore al Personale Damiano Covelli, il segretario generale del Comune e la dirigente del settore Personale Isa Napoli.

Gli ultimi otto lavoratori entrano nell’organico

Il sindaco ha accolto i nuovi dipendenti sottolineando che tutti, indipendentemente dall’orario contrattuale e dalla qualifica, entrano a pieno titolo nell’organico comunale.

«Oggi siete tutti dipendenti del Comune. E quando dico tutti, non escludo nessuno e non faccio differenze tra chi è part-time e chi è full-time», ha affermato Caruso.

La firma degli ultimi contratti conclude il percorso amministrativo avviato con le precedenti trenta assunzioni. L’operazione ha richiesto, secondo quanto riferito dal Comune, un confronto con la Regione Calabria per individuare gli strumenti necessari alla stabilizzazione.

Caruso: «Cancelliamo la parola precariato»

Durante l’incontro il sindaco ha ricordato le incertezze affrontate negli anni dai tirocinanti e le iniziative promosse per arrivare a una soluzione occupazionale.

«Non avevo fatto promesse, ma avevo assunto degli impegni precisi: cercare di portare a soluzione il problema della stabilizzazione dei tirocinanti di inclusione sociale», ha dichiarato il primo cittadino.

«Quella parola, precariato, oggi la cancelliamo con la sottoscrizione degli ultimi otto contratti».

Caruso ha attribuito il risultato al lavoro congiunto della Giunta e degli uffici comunali, evidenziando il contributo dell’assessore Covelli, della Segreteria generale e della dirigente Isa Napoli.

L’obiettivo del full-time

Il completamento delle assunzioni non conclude, secondo il sindaco, il percorso riguardante le condizioni contrattuali. Una parte dei lavoratori presta infatti servizio con un rapporto part-time.

«Il mio impegno rimane quello di arrivare al full-time per tutti, con la dignità che il lavoro merita e con una giusta retribuzione», ha affermato Caruso.

Nel comunicato non vengono indicati i tempi, le risorse necessarie o il numero preciso dei dipendenti interessati dall’eventuale aumento dell’orario di lavoro. Il passaggio al tempo pieno resta quindi un obiettivo dichiarato dall’Amministrazione.

Il rafforzamento dell’organico comunale

Il sindaco ha inserito l’assunzione dei Tis nel percorso di riorganizzazione della macchina amministrativa, avviato in una fase caratterizzata dalle difficoltà finanziarie dell’ente.

Caruso ha ricordato le assunzioni, le altre stabilizzazioni e le progressioni professionali realizzate negli ultimi anni. Ha inoltre riconosciuto il contributo fornito dai tirocinanti durante il periodo trascorso negli uffici comunali.

«Se non avessimo avuto il contributo dei tirocinanti, insieme a quello dei dipendenti già in servizio, non avremmo potuto raggiungere i risultati di oggi», ha dichiarato.

Covelli: «Un risultato non scontato»

Anche l’assessore al Personale Damiano Covelli ha sottolineato le difficoltà incontrate per completare l’iter, in particolare per gli ultimi otto lavoratori.

«Non era scontato arrivare a questo risultato», ha affermato Covelli. «Oggi si allarga la famiglia del Comune di Cosenza e siamo felici di accogliere i nuovi dipendenti in una squadra fondata sul lavoro, sulla serenità e sulla collaborazione».