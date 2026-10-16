Niente taglio del nastro, ma il rito tradizionale dell'apertura della prima botte: la spillatura ufficiale che ha dato il via alla festa, alla presenza del sindaco di Rende Sandro Principe.

«Questa è una festa che interessa non solo il Sud. Questo parallelo con la Baviera mi stuzzica molto. Quest'anno per la prima volta non è in un sito pubblico, questo dimostra che gli organizzatori sono imprenditori di qualità. Sono molto contento perché Rende diventa sempre di più al centro dell'attenzione», ha dichiarato il primo cittadino.

Parte l'Oktober Fest a Rende

Protagonisti i grandi stand con birre bavaresi originali, specialità gastronomiche, musica live e animazione, con una grande novità: la nuova location.

«Finalmente siamo in una zona di Rende che ci può ricevere in modo completamente diverso, siamo nella zona industriale con spazi grandi, con parcheggi e giostre. Abbiamo finalmente coronato un sogno: avere un'area a nostra disposizione per tutto l'anno ci permette di fare tante cose. Il divertimento anche quest'anno è assicurato, tutte le sere fino al 31 ottobre e la domenica a pranzo le famiglie avranno la possibilità di trascorrere una giornata meravigliosa, divertente e rilassante», ha spiegato Enrico Cristiano, direttore tecnico dell'Oktoberfest.

Un brindisi che unisce Baviera e Calabria. E qui a Rende, la festa è appena iniziata.