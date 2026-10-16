Niente taglio del nastro per l’apertura dell’edizione 2026, ma il rito della prima botte alla presenza del sindaco Sandro Principe. Nuova location nella zona industriale, grandi spazi, parcheggi, giostre e appuntamenti ogni sera
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Niente taglio del nastro, ma il rito tradizionale dell'apertura della prima botte: la spillatura ufficiale che ha dato il via alla festa, alla presenza del sindaco di Rende Sandro Principe.
«Questa è una festa che interessa non solo il Sud. Questo parallelo con la Baviera mi stuzzica molto. Quest'anno per la prima volta non è in un sito pubblico, questo dimostra che gli organizzatori sono imprenditori di qualità. Sono molto contento perché Rende diventa sempre di più al centro dell'attenzione», ha dichiarato il primo cittadino.
Protagonisti i grandi stand con birre bavaresi originali, specialità gastronomiche, musica live e animazione, con una grande novità: la nuova location.
«Finalmente siamo in una zona di Rende che ci può ricevere in modo completamente diverso, siamo nella zona industriale con spazi grandi, con parcheggi e giostre. Abbiamo finalmente coronato un sogno: avere un'area a nostra disposizione per tutto l'anno ci permette di fare tante cose. Il divertimento anche quest'anno è assicurato, tutte le sere fino al 31 ottobre e la domenica a pranzo le famiglie avranno la possibilità di trascorrere una giornata meravigliosa, divertente e rilassante», ha spiegato Enrico Cristiano, direttore tecnico dell'Oktoberfest.
Un brindisi che unisce Baviera e Calabria. E qui a Rende, la festa è appena iniziata.