L’incidente è avvenuto nella chiesa del Perpetuo Soccorso di Guayaquil, mentre la celebrazione veniva trasmessa in diretta streaming. La vittima apparteneva alla Congregazione del Santissimo Redentore
Tutti gli articoli di Italia Mondo
PHOTO
Screenshot
Una tragedia improvvisa durante la celebrazione della messa. Un sacerdote è morto dopo essere stato colpito da un grande crocifisso di legno caduto mentre si trovava all’altare.
L’incidente è avvenuto sabato 17 ottobre nella chiesa del Perpetuo Soccorso di Guayaquil, in Ecuador, durante una funzione che veniva trasmessa anche in diretta streaming.
La vittima è padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari, religioso della Congregazione del Santissimo Redentore.
Secondo quanto riportato, il crocifisso si sarebbe staccato improvvisamente, colpendo il sacerdote nel corso della celebrazione. La scena è stata ripresa dalle telecamere della diretta.
A confermare il decesso è stata l’arcidiocesi cattolica romana di Guayaquil, che ha dato notizia della morte del religioso attraverso un messaggio pubblicato sui propri canali social.
Restano da chiarire le cause che hanno provocato la caduta della struttura lignea.
La morte di padre Sánchez Molinari ha suscitato profondo cordoglio nella comunità religiosa locale e tra i fedeli della parrocchia.