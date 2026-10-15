Il provvedimento riguarda un singolo lotto di latte parzialmente scremato e pastorizzato ad alta temperatura. Il prodotto è stato ritirato dai banchi frigo per un possibile deterioramento

Un lotto di latte è stato richiamato dal commercio per un sospetto deterioramento del prodotto. L’avviso è stato pubblicato dal Ministero della Salute nell’ambito dei richiami alimentari disposti dagli operatori. Il prodotto interessato è il latte Cigno parzialmente scremato e pastorizzato a temperatura elevata, confezionato in bottiglie di plastica da un litro.

Il latte è prodotto e confezionato da Cooperlat Società Cooperativa nello stabilimento di Jesi, in provincia di Ancona.

Il richiamo riguarda un singolo lotto con scadenza 14 ottobre 2026. Nell’avviso viene indicato un possibile deterioramento del prodotto, senza ulteriori specificazioni sulla natura del problema.

Per questo motivo il lotto è stato ritirato dai banchi frigo dei supermercati e ai consumatori viene raccomandato di non consumarlo.