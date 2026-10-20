Nuovo richiamo alimentare per possibile contaminazione da Listeria monocytogenes. Il Ministero della Salute ha segnalato il ritiro di 59 lotti tra vitello tonnato, lonza di maiale e diverse preparazioni a base di tacchino.

I prodotti sono realizzati da A.M.M.53 Srl, nello stabilimento di Spresiano, in provincia di Treviso, e vengono commercializzati sia con il marchio A.M.M.53 Pasticceria-Gastronomia sia con il marchio “Portami Via” di Eurospin Italia.

I prodotti coinvolti

Per il marchio A.M.M.53 Pasticceria-Gastronomia il richiamo riguarda:

  • vitello tonnato nelle confezioni da 180 e 300 grammi;
  • lonza di maiale;
  • arrosto di tacchino ai funghi;
  • tacchino al forno.

Le scadenze indicate negli avvisi vanno dal 16 ottobre al 7 novembre per il vitello tonnato, dal 19 ottobre al 1° novembre per la lonza e dal 17 ottobre al 7 novembre per le preparazioni di tacchino.

Coinvolti anche prodotti Eurospin

Il richiamo interessa anche due prodotti venduti da Eurospin con il marchio “Portami Via”:

tacchino arrosto al limone da 170 grammi, con scadenze comprese tra il 18 ottobre e il 3 novembre;

vitello tonnato da 180 grammi, con scadenze dal 17 ottobre al 2 novembre.

Gli avvisi riguardano tutti i lotti e tutte le scadenze comprese negli intervalli indicati.

L’invito ai consumatori

Chi avesse acquistato uno dei prodotti coinvolti è invitato a non consumarlo. Le confezioni possono essere restituite al punto vendita oppure eliminate.

La Listeria monocytogenes è un batterio responsabile della listeriosi, un’infezione che può provocare febbre, nausea, vomito e disturbi gastrointestinali. Il rischio di complicazioni è maggiore soprattutto per anziani, donne in gravidanza e persone immunodepresse.