Tre interventi antidroga della Guardia di finanza in diverse zone di Roma, tra il Lido di Ostia, Tor Bella Monaca e via Prenestina, hanno portato al sequestro di dosi di cocaina e crack. I controlli rientrano nei piani programmati dal Comando provinciale per contrastare il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti nelle principali piazze di spaccio della Capitale.

Ostia

Al Lido di Ostia i militari della Compagnia Pronto Impiego hanno controllato un uomo trovato in possesso di una modica quantità di cocaina. La sostanza è stata sequestrata e l’uomo è stato segnalato alla Prefettura di Roma per le violazioni amministrative legate all’uso personale.

Tor Bella Monaca

A Tor Bella Monaca i Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego hanno sorpreso un uomo in possesso di 11,12 grammi di crack e 6,81 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi e, secondo i finanzieri, pronti per lo spaccio. La droga è stata sequestrata.

Via Prenestina

Nella zona di via Prenestina il comportamento di un uomo ha indotto i Baschi Verdi a un controllo approfondito. Sono stati trovati e sequestrati 4,73 grammi di cocaina suddivisi in 8 dosi e 140 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio.

Secondo la Guardia di finanza, l’attività si inserisce nel presidio del territorio contro il microspaccio nelle aree urbane, in attuazione delle decisioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, su indicazione del Prefetto di Roma.

I procedimenti penali sono nella fase delle indagini preliminari. La responsabilità delle persone coinvolte sarà accertata solo con una sentenza di condanna definitiva.