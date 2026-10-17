La consigliera di Casa Riformista-Italia Viva propone un’intesa trasversale su salute, istruzione, lavoro, collegamenti ed equità nelle risorse e chiede conto ai parlamentari del Sud che hanno votato la legge Calderoli

La consigliera regionale calabrese di Casa Riformista-Italia Viva, Filomena Greco, rivolge un appello agli amministratori del Sud per costruire proposte comuni contro un’autonomia differenziata che, a suo giudizio, rischia di aumentare le disuguaglianze.

«Dobbiamo contrastare un’autonomia differenziata che aumenti le disuguaglianze e svuoti di fatto i principi costituzionali di uguaglianza e solidarietà. La legge Calderoli è stata votata anche da parlamentari del Sud: chiediamo loro conto delle scelte fatte», afferma Greco.

I nuovi movimenti

La consigliera si riferisce anche ai nuovi movimenti che si rivolgono a sindaci e amministratori. «Chiediamo chi sostiene questi movimenti, dove vogliono portare il nostro consenso. Anche un’operazione presentata come nuova può dividere e rafforzare politiche che penalizzano il Sud».

Le proposte

Greco propone di individuare pochi punti comuni su salute, istruzione, lavoro, collegamenti ed equità nelle risorse, da sottoporre ai partiti perché li inseriscano tra le priorità dei programmi nazionali. Chiede inoltre l’applicazione effettiva della clausola del 40% nei programmi interessati e un piano per accertare e recuperare le risorse dovute al Mezzogiorno e non arrivate.

«Devono diventare servizi, opportunità e lavoro, consentendo ai giovani di scegliere di restare o tornare. Perdere abitanti significa rischiare anche una rappresentanza più debole».

La consigliera annuncia che invierà l’appello a tutte le amministrazioni comunali e a tutti i consiglieri regionali del Mezzogiorno. «Ciascuno potrà contribuire mantenendo la propria appartenenza politica o civica», conclude.