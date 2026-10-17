Il portavoce regionale critica Regione e governo su sanità, agricoltura e ospedale della Sibaritide, rivendica la partecipazione al No Meloni (Occhiuto) Day e ringrazia gli studenti scesi in piazza

Il portavoce regionale di Europa Verde/Alleanza Verdi e Sinistra, Giuseppe Campana, attacca il governo nazionale e la Giunta regionale su sanità, agricoltura e comunicazione istituzionale, e rivendica la partecipazione del partito al No Meloni (Occhiuto) Day.

Le critiche a Occhiuto e Meloni

Campana sostiene che, mentre agricoltori, autotrasportatori e pescatori sono in difficoltà e la sanità calabrese è in crisi, il presidente della Regione sia impegnato in quello che definisce un «tour promozionale», tra impegni di partito e presentazioni del suo libro in giro per l’Italia. Per il portavoce di Avs si tratta dello stesso «metodo Meloni»: Campana accusa la presidente del Consiglio di aver preferito la cena di gala della Milano Fashion Week all’81ª Assemblea generale dell’Onu a New York.

«Siamo ormai all’arte sublime della mistificazione», afferma Campana, che accusa il centrodestra di una propaganda basata su dati parziali, citando in particolare l’assessore Gianluca Gallo sui risultati dell’agricoltura calabrese.

Sanità e ospedale della Sibaritide

Campana definisce una «passerella istituzionale» la pre-inaugurazione di ambulatori nell’ospedale della Sibaritide, struttura che a suo dire resterà inutilizzabile per almeno altri due anni. Critica inoltre il project manager dell’opera, che secondo il portavoce avrebbe definito sui social «giornalai» e «zecche» giornalisti e forze progressiste.

Il portavoce richiama i report della Fondazione Gimbe che, secondo Campana, collocano la sanità calabrese all’ultimo posto in Italia, e chiede a Occhiuto, Gallo e Straface di spiegare perché sempre più calabresi rinuncino a curarsi.

Le proteste in piazza

Campana critica anche il ministro Francesco Lollobrigida, che avrebbe sostenuto che le proteste danneggiano l’immagine dell’Italia, e ricorda l’aumento del prezzo del diesel agricolo. Europa Verde/Avs ha partecipato al No Meloni (Occhiuto) Day: «Siamo profondamente convinti che sia giunto il momento di mandare a casa un governo nazionale (e a ruota quello regionale…)».

Il portavoce ringrazia infine gli studenti scesi in piazza in tutta Italia: «Sono loro la prova provata che il futuro non appartiene a chi obbedisce, ma a chi ha il coraggio di pensare».