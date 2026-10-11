Il circolo di Fratelli d’Italia interviene sullo scorrimento delle graduatorie per funzionari amministrativi e tecnici e chiede all’Amministrazione Stasi quali obiettivi saranno affidati ai neoassunti
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Il circolo di Fratelli d’Italia di Corigliano-Rossano chiede all’Amministrazione comunale chiarezza sulla gestione del personale, dopo le ultime determinazioni del Settore 4 – Risorse Umane. Con questi atti il Comune ha disposto l’assunzione a tempo indeterminato di nuovi funzionari amministrativi e funzionari tecnici, attraverso lo scorrimento di graduatorie di concorsi già banditi.
Secondo Fratelli d’Italia, l’Amministrazione dovrebbe chiarire quale rapporto esista tra la crescita della struttura amministrativa e la qualità dei servizi offerti ai cittadini. Il partito afferma di aver denunciato più volte quella che definisce la mancanza di una strategia complessiva nella gestione del personale.
La posizione del circolo
«Non si tratta di mettere in discussione il diritto dei candidati risultati idonei ad essere assunti secondo le procedure previste dalla legge», afferma Pino Villella, responsabile del circolo. «Il personale è una risorsa fondamentale per il funzionamento dell’Ente, ma non può essere considerato soltanto un numero da aggiungere alla pianta organica. Ogni assunzione deve inserirsi in un progetto organizzativo serio, con funzioni definite, obiettivi chiari e verifiche puntuali. Altrimenti si rischia di aumentare la struttura senza risolvere le criticità che i cittadini continuano a segnalare».
Le richieste all’Amministrazione
Fratelli d’Italia annuncia l’intenzione di chiedere conto all’Amministrazione Stasi degli obiettivi affidati alle nuove figure. Nella nota il partito sostiene che spesso il personale assunto con una qualifica venga destinato ad altre mansioni.
Per Fdi, il personale è una risorsa pagata dalla collettività e deve tradursi in servizi migliori, più rapidi ed efficienti.