

Forza Italia in Calabria passa al post-Giannetta ed archivia il suo passaggio con Vannacci. «La definizione degli incarichi istituzionali, le priorità della politica regionale e la programmazione delle attività del partito hanno caratterizzato la riunione del Coordinamento regionale di Forza Italia Calabria, svoltasi oggi a Lamezia Terme e presieduta dall'onorevole Francesco Cannizzaro, Segretario regionale del partito. La piena convergenza registrata sui temi affrontati – si legge in una nota - conferma la solidità della linea condivisa e degli obiettivi che accompagnano l'azione del governo regionale».

«Nel corso dell'incontro sono state approfondite le principali questioni che interessano la Calabria, con particolare attenzione al contributo di Forza Italia alle decisioni dell'Esecutivo e al rapporto tra attività istituzionale e organizzazione territoriale. Il Coordinamento - proseguono gli azzurri - ha inoltre tracciato le linee di un programma di iniziative e appuntamenti, la cui articolazione sarà definita nei prossimi giorni».

Particolare rilievo hanno assunto le determinazioni relative agli incarichi consiliari. Il Coordinamento ha condiviso all'unanimità l'indicazione di Pierluigi Caputo quale nuovo capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, di Emanuele Ionà capogruppo di “Occhiuto Presidente” e Rosaria Succurro alla presidenza della Quinta Commissione consiliare.

«Le designazioni unanimi – il commento dei vertici di Forza Italia - riflettono un equilibrio politico fondato sulla condivisione delle responsabilità e sulla valorizzazione delle diverse espressioni della maggioranza. La guida dei Gruppi consiliari e la presidenza della Commissione assumono, in questo quadro, un significato preciso: assicurare un raccordo efficace tra l'indirizzo della Giunta, l'attività legislativa e il confronto sulle esigenze del territorio. Una distribuzione di funzioni che consolida la coesione della coalizione e la capacità di operare attraverso una visione comune».

Poi ancora: «La prospettiva emersa a Lamezia Terme si colloca nel solco della continuità politica del centrodestra alla guida della Calabria, con piena condivisione degli indirizzi e degli obiettivi del Governo Occhiuto. Forza Italia intende accompagnare il consolidamento dei risultati rivendicati dall'Esecutivo e il proseguimento delle riforme, contribuendo alle decisioni che riguardano lo sviluppo economico, i servizi e le opportunità per i territori. In questo quadro – concludono - le determinazioni del Coordinamento confermano la volontà di assicurare coerenza tra le posizioni del partito, il lavoro consiliare e le scelte della Giunta».