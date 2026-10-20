È stato convocato per giovedì 22 ottobre, alle ore 17:00, presso la sede di via Rivocati 92, il Direttivo del Circolo cittadino del Partito Democratico di Cosenza. Al centro del confronto ci saranno le iniziative politiche del circolo e la programmazione delle prossime tappe organizzative e di piazza.

Un appuntamento di forte rilievo per il percorso politico del partito cittadino, che vedrà la partecipazione del Commissario della Federazione provinciale, l’On. Claudio Stefanazzi. La presenza a Cosenza del parlamentare e commissario riconferma l’attenzione che gli organismi nazionali del Partito Democratico rivolgono al capoluogo e al lavoro che il circolo sta portando avanti sul territorio.

«La partecipazione dell'On. Stefanazzi, che ringraziamo per l'attenzione verso la nostra comunità politica, testimonia l'importanza di questo momento di discussione e pianificazione», dichiara la Segretaria cittadina Rosi Caligiuri. «Affronteremo i temi centrali per la vita della città e l'agenda delle prossime iniziative pubbliche del circolo, con l'obiettivo di rafforzare la nostra presenza e il nostro contributo al dibattito cittadino».