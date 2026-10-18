Il sindaco ha rivolto un particolare ringraziamento al direttore del distretto sanitario Cosenza-Savuto Sisto Milito: «Il suo contributo è stato decisivo»

Giornata importante per la comunità di Aprigliano, dove torna finalmente in servizio la locale Guardia medica, rimasta chiusa per la realizzazione di lavori di adeguamento sismico. Grande la soddisfazione del sindaco Alessandro Porco: «Non abbiamo inaugurato soltanto una struttura, ma restituito al nostro territorio un servizio sanitario fondamentale, garantendo continuità assistenziale ai nostri cittadini.

Una sede nuova idonea, adeguata e confortevole, pensata per offrire un servizio essenziale in ambienti accoglienti e ben riscaldati - ha dichiarato il sindaco di Aprigliano, durante la cerimonia di inaugurazione della sede della Guardia Medica - perché investire nei servizi significa migliorare concretamente la qualità della vita della nostra comunità.

Un ringraziamento particolare per la collaborazione, la disponibilità e la presenza costante dimostrate nel percorso che ci ha portato a questo importante risultato per la nostra comunità – ha concluso il sindaco di Aprigliano Alessandro Porco – va al dottor Sisto Milito, direttore del distretto sanitario Cosenza-Savuto».