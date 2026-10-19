Martedì 20 ottobre quattro unità mobili offriranno controlli oncologici e cardiometabolici e vaccinazioni dalle 9.30 alle 17

Mammografie, screening oncologici, vaccinazioni e valutazioni cardiometaboliche gratuite alla stazione ferroviaria di Cosenza Vaglio Lise. Martedì 20 ottobre arriva in città “Freccia Rosa”, la campagna dedicata alla prevenzione del tumore al seno promossa dalla Fondazione IncontraDonna e dal Gruppo FS.

L’iniziativa sarà sostenuta dall’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza attraverso il Coordinamento dei Distretti sanitari e il Dipartimento di Prevenzione, che metteranno a disposizione personale e quattro MotorHome attrezzati.

Le attività sono previste dalle 9.30 alle 17 negli spazi della stazione.

Quattro unità mobili per visite e vaccinazioni

Due MotorHome saranno destinati alle mammografie, con la presenza di due medici radiologi. Una terza unità sarà utilizzata per la prevenzione delle malattie cardiometaboliche, con le attività coordinate dal medico Vitaliano Spagnuolo. Il quarto mezzo sarà dedicato alle vaccinazioni.

Durante la giornata sarà possibile anche accedere al servizio di prenotazione degli screening attivi nell’intero territorio regionale.

Vaccino HPV anche oltre i 26 anni in casi specifici

La vaccinazione gratuita contro l’HPV sarà disponibile per donne e uomini di età compresa tra gli 11 e i 26 anni, senza vincoli legati alla residenza o al domicilio.

Potranno accedere alla vaccinazione anche persone di età superiore in presenza di condizioni specifiche. Tra queste figurano l’immunodepressione attestata da una certificazione medica, patologie che aumentano il rischio di complicanze legate al virus oppure precedenti trattamenti per lesioni precancerose causate dall’infezione.

Nella stessa postazione sarà somministrato anche il vaccino antinfluenzale ai residenti in Calabria.

Il Vademecum della Salute e le attività informative

I volontari della Fondazione IncontraDonna distribuiranno il “Vademecum della Salute”, realizzato in collaborazione con il Ministero della Salute. Saranno inoltre promosse attività informative sulle campagne di prevenzione e sulle possibilità di adesione agli screening oncologici regionali.

L’iniziativa, giunta alla sedicesima edizione, ha ricevuto il patrocinio del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei ministri, oltre alla Medaglia del Presidente della Repubblica.

Secondo i dati diffusi dagli organizzatori, l’ultima edizione ha raggiunto potenzialmente 46 milioni di passeggeri e permesso di erogare più di 1.500 prestazioni. Il programma ha coinvolto 46 treni e 115 tra medici e volontari, con oltre 15mila copie cartacee del vademecum distribuite e più di 7.500 consultazioni digitali.

La prevenzione viaggia su quattro treni regionali

La campagna coinvolgerà anche quattro collegamenti del Regionale di Trenitalia:

Regionale 5562, da Cosenza alle 12.25 verso Paola, con fermata a Castiglione Cosentino;

Regionale 6587, da Paola alle 15.15 verso Cosenza, con fermata a Castiglione Cosentino;

Regionale 6563, da Paola alle 12.55 verso Lamezia Terme, con fermata ad Amantea;

Regionale 5564, da Lamezia Terme alle 14.27 verso Paola, con fermata ad Amantea.

La stazione di Cosenza sarà inoltre nuovamente illuminata di rosa per richiamare l’attenzione sull’importanza della prevenzione. L’impianto cittadino, insieme a quello di Reggio Calabria, aveva già aderito all’iniziativa nelle serate del 30 settembre e del primo ottobre.