Prevenzione, vaccinazione e screening al centro di un doppio appuntamento promosso dal Comune di Rende per il mese di ottobre. Il primo è in programma il 16 ottobre, dalle 8.30 alle 13, nella Sala Tokyo del Museo del Presente, con una giornata scientifica dedicata all’HPV, il Papilloma Virus umano. Il secondo si terrà il 30 ottobre, dalle 17.30, nella Sala consiliare di piazza Matteotti, e sarà invece dedicato alla prevenzione dei tumori femminili.

Il percorso si inserisce nelle iniziative con cui l’Amministrazione comunale intende rafforzare il rapporto tra sanità, territorio e servizi sociali, anche attraverso il confronto con l’Asp di Cosenza e con le strutture sanitarie del territorio.

HPV, focus su vaccini e screening

La giornata del 16 ottobre sarà dedicata agli strumenti di prevenzione dell’HPV, dalle strategie vaccinali all’integrazione con gli screening, fino al ruolo dei medici e delle famiglie nella promozione della vaccinazione.

Ad aprire i lavori saranno il sindaco Sandro Principe, il direttore generale dell’Asp di Cosenza Angelo Vincenzo Sestito e il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp Giuseppe Curia.

L’introduzione sarà affidata all’assessore alla Salute e componente della Commissione Sanità del Comune di Rende Federico Jorio.

Tra gli interventi in programma, quelli dedicati all’epidemiologia e all’oncogenesi del Papillomavirus, allo stato dell’arte della vaccinazione anti-HPV, alle coperture nelle coorti target, all’integrazione tra vaccinazione e screening e alle strategie per recuperare le fasce di popolazione che non hanno ancora aderito.

Spazio anche al ruolo del ginecologo, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e al counseling rivolto agli adolescenti.

A chiudere la mattinata sarà una tavola rotonda sulle azioni concrete da mettere in campo per migliorare le coperture vaccinali e avvicinarsi agli obiettivi Lea.

Il 30 ottobre focus sui tumori femminili

Il secondo appuntamento è fissato per il 30 ottobre, a partire dalle 17.30 nella Sala consiliare di piazza Matteotti.

L’incontro sarà dedicato alla prevenzione dei tumori femminili e vedrà la partecipazione delle associazioni Oncorosa e Oncomed, insieme ad altri professionisti.

Nei giorni successivi è prevista anche una campagna di screening realizzata in collaborazione con l’Asp di Cosenza e il Distretto Vallecrati.

L’obiettivo è costruire un percorso che non si limiti alla sensibilizzazione, ma favorisca un accesso più ampio agli strumenti di prevenzione e diagnosi precoce, mettendo in rete amministrazione comunale, operatori sanitari e servizi territoriali.