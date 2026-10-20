Dal 19 ottobre il vaccino è offerto gratuitamente a over 60, persone fragili, donne in gravidanza, bambini dai 6 mesi ai 14 anni e altre categorie a rischio. Somministrazioni da medici di famiglia, pediatri, ambulatori Asp e farmacie aderenti
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È partita il 19 ottobre in tutta la provincia la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2026-2027 dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza. La campagna, coordinata dal Dipartimento di Prevenzione, attua le direttive del Ministero della Salute e dell’Assessorato regionale alla Salute.
Chi può vaccinarsi gratuitamente
Il vaccino è offerto gratuitamente e in via prioritaria alle categorie più esposte al rischio di complicanze:
- persone dai 60 anni in su;
- persone con patologie croniche o condizioni di fragilità che aumentano il rischio di complicanze;
- donne in gravidanza e nel periodo post-partum;
- bambini tra i 6 mesi e i 14 anni;
- operatori sanitari e socio-sanitari;
- familiari e contatti di persone ad alto rischio;
- addetti ai servizi pubblici essenziali, come forze dell’ordine e personale scolastico.
Dove vaccinarsi
Il vaccino può essere somministrato dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta, negli ambulatori vaccinali dell’Asp e nelle farmacie convenzionate che aderiscono alla campagna.
La Direzione strategica dell’Asp invita le persone delle categorie a rischio e i loro familiari a contattare il proprio medico per programmare la vaccinazione. «La vaccinazione rappresenta lo strumento di prevenzione più sicuro ed efficace a nostra disposizione per combattere l’influenza e tutelare non solo noi stessi, ma anche i soggetti più fragili della nostra comunità che non possono vaccinarsi», afferma la Direzione.