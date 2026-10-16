Una riduzione improvvisa della portata in ingresso nell’Acquedotto Bufalo sta provocando flessioni e disservizi nella fornitura idrica a Cosenza.

Sorical ha comunicato il problema al Comune e ha avviato le verifiche tecniche necessarie per individuare l’origine della diminuzione della portata. Al momento non sono stati indicati i quartieri maggiormente interessati né i tempi previsti per il ritorno alla normalità.

Possibile perdita lungo la condotta

Tra le ipotesi al vaglio dei tecnici c’è una perdita lungo la condotta adduttrice o in corrispondenza di altre opere appartenenti al sistema dell’acquedotto.

La causa, tuttavia, non è stata ancora accertata. Le squadre incaricate stanno svolgendo le attività di ricerca del guasto per individuare il punto nel quale intervenire.

Una volta identificata l’origine del problema, Sorical avvierà gli interventi necessari per ripristinare le normali condizioni di esercizio e riportare la fornitura alle portate abituali.

Attesi aggiornamenti sui tempi di ripristino

Il Comune di Cosenza ha annunciato che diffonderà ulteriori comunicazioni sulla base delle informazioni trasmesse da Sorical.

Gli aggiornamenti dovranno chiarire l’estensione dei disservizi, le zone coinvolte, la natura del guasto e i tempi stimati per la completa normalizzazione del servizio.

Fino al ripristino della portata, nelle aree alimentate dall’Acquedotto Bufalo potrebbero verificarsi riduzioni della pressione o temporanee carenze d’acqua, soprattutto ai piani più alti e nelle fasce caratterizzate da maggiore consumo.