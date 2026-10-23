Oggi, venerdì 23 ottobre 2026 apre Serendipity, una nuova realtà che si prepara ad arricchire la vita sociale e ricreativa della città, proponendosi come luogo di incontro, scoperta e condivisione per persone di tutte le età. Serendipity sarà uno Spazio Gioco, Bar Cafè, Doposcuola, Spazio Famiglia, Sala Eventi e Feste e punto incontro pet tutta la collettività.

Non sarà solo un parco giochi, ma uno spazio accogliente dove chiunque potrà trovare il proprio mondo. Un ambiente pensato per favorire le relazioni, stimolare la creatività, coltivare interessi e offrire nuove occasioni per stare insieme. Il progetto prende forma nel cuore di una famiglia: «Ci sono sogni che nascono piano piano, quasi senza accorgersene. Il nostro è iniziato a prendere forma quando siamo diventati genitori di Gabriele e Gloria, da quel momento abbiamo iniziato a guardare il mondo con i loro occhi, cercando luoghi in cui potessero sentirsi accolti, liberi di giocare, esplorare, imparare e crescere nel rispetto dei loro tempi, dei loro interessi e delle loro passioni».

Poi ancora: «È proprio da questa esperienza, fatta di emozioni, scoperte e desiderio di offrire ai bambini uno spazio pensato davvero per loro, che nasce Serendipity. Aprire Serendipity significa trasformare una passione in un progetto di vita, con la speranza di regalare a tanti bambini la stessa meraviglia che ogni giorno Gabriele e Gloria ci insegnano a vedere». Con questa apertura, Serendipity aspira a diventare un nuovo punto di riferimento per Amantea e per il territorio circostante, contribuendo a creare occasioni di incontro, partecipazione e aggregazione e valorizzando il piacere di trascorrere del tempo insieme. L’appuntamento è per oggi, venerdì 23 ottobre 2026, in Via Dogana 38/40 ad Amantea.