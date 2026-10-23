Campi aperti dal lunedì al sabato, dalle 16 alle 22. Accesso gratuito per gli under 14 e le persone con disabilità

È operativa la gestione diretta del Comune di Rende per i campi da calcetto di Villaggio Europa. Gli impianti sono a disposizione degli utenti dal lunedì al sabato, dalle 16 alle 22, con l’inizio dell’ultima partita fissato alle 21. Per le prenotazioni è possibile contattare il numero 349 4049813.

La gestione comunale era stata deliberata lo scorso giugno dalla giunta presieduta da Sandro Principe. A garantire la fruizione delle strutture e i relativi servizi sarà il personale di Rende Servizi, la società in house del Comune.

Campetti di Villaggio Europa: giorni e orari di apertura

L’apertura degli impianti è prevista per sei giorni alla settimana, dal lunedì al sabato. La fascia di utilizzo va dalle 16 alle 22: l’ultimo incontro della giornata potrà quindi iniziare alle 21, secondo gli orari comunicati dal Comune.

Il recapito indicato per prenotare i campi è il 349 4049813.

Le tariffe e le categorie con accesso gratuito

L’utilizzo dei campetti è gratuito per i minori di 14 anni e per le persone con disabilità.

Il tariffario comunicato prevede un costo di 20 euro a partita per i ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni. Per gli utenti maggiorenni la tariffa indicata è invece di 40 euro a partita.