Dopo il successo della prima edizione, il format riparte il 31 ottobre al Bar Bronx di Piazza Loreto. Dalle 10 alle 16 una maratona musicale tra old e young school con Franco Siciliano e altri sei dj

Cappuccino, cornetto e musica elettronica. Il soft clubbing torna a Cosenza dopo la pausa estiva e riparte dalla formula che sta conquistando le grandi città: si balla di giorno, al bar, con la colazione o il brunch davanti e un dj set di qualità in consolle.

La prima edizione cosentina, lo scorso aprile, aveva registrato una partecipazione importante, scegliendo come casa lo storico Bar Bronx di Piazza Loreto. Ed è proprio qui che il format torna per la stagione autunnale con il Restart Good Morning Club.

L’appuntamento è per sabato 31 ottobre, dalle 10 alle 16, con sei ore di musica e una squadra di dj di generazioni e percorsi differenti, capitanata da Franco Siciliano.

In consolle, per un lungo back-to-back diurno, si alterneranno Mattia Bazar, alias Mattia Beltrano, Luigi D’Alife, Lady Dj Lissi, Domenico Lupinacci, Michele Palmieri e Pierino Preite.

L’idea è quella di costruire un incontro tra Old e Young School, mettendo fianco a fianco artisti diversi per età, formazione e sensibilità musicale, ma riuniti nello stesso groove.

Una formula che ribalta i tradizionali orari del clubbing: niente notte fonda, ma musica dalla mattina al pomeriggio, con il bancone del bar che diventa parte integrante dell’esperienza.

Il soft clubbing nasce proprio da qui: riportare la dimensione del dj set dentro momenti più quotidiani e informali, trasformando la colazione, il brunch o l’aperitivo in occasioni di socialità scandite dalla musica.

Il Restart Good Morning Club conferma come sede uno dei locali storici della città. Il Bronx, oggi rinnovato, torna così ad essere il punto d’incontro scelto dal format, tra colazioni, brunch e happy hour.

Per una mattinata che promette di mettere insieme generazioni diverse davanti alla stessa consolle, rigorosamente con caffè e cornetto a portata di mano.