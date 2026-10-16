Contestati requisiti restrittivi, soglie Isee considerate troppo basse e contributi economici ritenuti insufficienti per chi assiste persone fragili
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Requisiti più inclusivi, risorse economiche adeguate e tutele capaci di riconoscere il valore sociale dell’assistenza familiare. È quanto viene chiesto in una nota dedicata alla disciplina sui caregiver, giudicata insufficiente rispetto alle difficoltà affrontate ogni giorno da chi si prende cura di una persona fragile o con disabilità.
Il documento contesta in particolare la presenza di requisiti ritenuti troppo restrittivi, soglie Isee considerate eccessivamente basse e contributi economici che non compenserebbero i sacrifici sostenuti dalle famiglie.
Nel testo trasmesso non sono indicati il firmatario della nota, la proposta normativa alla quale si fa riferimento e i parametri economici contestati.
Assistenza continua e rinuncia al lavoro
La nota richiama la condizione dei genitori, dei figli e degli altri familiari che prestano assistenza quotidiana e continuativa. Un impegno che spesso comporta la riduzione dell’orario lavorativo o la rinuncia completa all’occupazione.
«Un caregiver non lo è per qualche ora al giorno: spesso lo è per tutta la vita», si legge nel documento.
L’assistenza a un figlio con disabilità, a un genitore anziano o a un’altra persona non autosufficiente viene descritta come un’attività senza orari definiti, capace di incidere profondamente sulla vita professionale, economica e personale dell’intero nucleo familiare.
Le critiche alle soglie Isee e ai contributi
Secondo la posizione espressa nella nota, criteri economici troppo rigidi rischierebbero di escludere famiglie che, pur superando determinate soglie Isee, sostengono spese elevate per l’assistenza e vivono una condizione di forte fragilità.
Viene contestata anche l’entità del contributo economico, ritenuta insufficiente rispetto al carico quotidiano sostenuto dal caregiver e alla possibile perdita di reddito provocata dalla rinuncia al lavoro.
La richiesta è di valutare la situazione complessiva della famiglia, il grado di non autosufficienza della persona assistita, la continuità dell’impegno e le conseguenze professionali subite da chi presta le cure.
La richiesta di diritti e tutele concrete
L’appello sollecita una disciplina capace di riconoscere il lavoro di cura sotto il profilo economico, previdenziale e sociale.
«I caregiver non chiedono privilegi, ma dignità, diritti e rispetto», prosegue la nota. «Dietro ogni persona assistita c’è una famiglia che lotta ogni giorno e che merita di non essere lasciata sola».
Per valutare la portata delle critiche sarà necessario individuare il provvedimento richiamato, verificare i requisiti previsti e confrontare le misure contestate con le risorse effettivamente disponibili.