Sabato 14 novembre torna la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, che nel 2026 raggiunge la trentesima edizione. La Calabria si prepara all’appuntamento ripartendo dai risultati dello scorso anno: 178 tonnellate di alimenti raccolte, circa 5mila volontari impegnati e oltre 500 punti vendita coinvolti.

L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Banco Alimentare ETS e organizzata sul territorio regionale dal Banco Alimentare della Calabria. Nei supermercati aderenti sarà possibile acquistare prodotti a lunga conservazione e consegnarli ai volontari, per destinarli alle persone in difficoltà.

In Calabria una rete che sostiene oltre 130mila persone

La rete regionale del Banco Alimentare sostiene oltre 130mila persone in condizioni di fragilità attraverso 627 organizzazioni partner territoriali convenzionate. Ne fanno parte mense, case-famiglia, comunità per minori, centri d’ascolto e altre realtà impegnate nel contrasto alla povertà alimentare.

«La Colletta Alimentare ci ricorda ogni anno che la solidarietà non dipende da quanto si possiede, ma dalla disponibilità a condividere», afferma Gerardo Franco Falcone, presidente del Banco Alimentare della Calabria.

Falcone richiama le difficoltà economiche affrontate da tante famiglie e il valore della partecipazione: «Dietro ogni prodotto donato c’è un’attenzione verso qualcuno che non conosciamo, ma del quale scegliamo di prenderci cura».

Cosa donare durante la Colletta Alimentare

Il 14 novembre i volontari, riconoscibili dalla pettorina arancione, inviteranno i clienti dei supermercati aderenti ad aggiungere alla propria spesa prodotti destinati alla raccolta.

Tra gli alimenti indicati figurano olio, legumi e verdure in scatola, conserve di pomodoro e sughi pronti, tonno in scatola, riso, prodotti per la colazione e la merenda.

Gli alimenti saranno poi distribuiti alle organizzazioni convenzionate con il Banco Alimentare, che li destineranno alle persone e alle famiglie assistite.

Il lavoro dei volontari, dalla raccolta alla distribuzione

Nel 2025 la mobilitazione calabrese ha coinvolto volontari, associazioni, scuole, imprese e istituzioni. Una collaborazione che accompagna ogni fase dell’iniziativa, dalla presenza nei punti vendita al trasporto nei magazzini.

«Dalla presenza nei supermercati alla movimentazione dei prodotti, fino al trasporto nei magazzini e alla successiva distribuzione, ogni passaggio richiede coordinamento e collaborazione», spiega Gianni Romeo, direttore generale del Banco Alimentare della Calabria.

Per Romeo, il contributo dei volontari resta centrale. L’obiettivo è ampliare la partecipazione, soprattutto tra i giovani, valorizzando la Colletta anche come esperienza di educazione alla solidarietà.

Colletta@scuola, il coinvolgimento degli studenti

Il rapporto con le nuove generazioni passa anche dal progetto Colletta@scuola, attivo in Calabria dal 2006.

Nel 2023 l’iniziativa ha coinvolto 105 scuole e 1.500 giovani, consentendo di raccogliere 18 tonnellate di alimenti. Il percorso affianca alla donazione attività legate all’educazione civica, alla condivisione e alla conoscenza delle difficoltà vissute da altre persone.

Donazioni online dal 2 novembre

Sarà possibile partecipare anche attraverso la spesa online, dal 2 novembre fino alla giornata del 14 novembre, utilizzando le piattaforme dedicate.

Per conoscere le modalità di adesione e individuare i supermercati partecipanti, il riferimento è il sito Banco Alimentare.

A livello nazionale, l’edizione 2026 prevede il coinvolgimento di 12mila supermercati e oltre 160mila volontari, a sostegno di una rete di più di 7.500 organizzazioni, che assistono oltre 1,7 milioni di persone.

Il trentennale e la Giornata Mondiale dei Poveri

«La Colletta Alimentare rappresenta un gesto di Pace universale e condiviso», sottolinea Marco Piuri, presidente della Fondazione Banco Alimentare ETS, indicando nel coinvolgimento delle nuove generazioni uno degli obiettivi del trentennale.

Con l’iniziativa, la Fondazione aderisce alla Giornata Mondiale dei Poveri 2026. La Colletta ha inoltre ricevuto il patrocinio e il sostegno del Comitato nazionale per la celebrazione dell’VIII centenario della morte di San Francesco di Assisi.

Alla realizzazione collaborano la Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV, la Compagnia delle Opere – Opere Sociali ETS, l’Esercito, l’Aeronautica Militare, l’Associazione Nazionale Alpini, l’Associazione Nazionale Bersaglieri, il Lions International Multidistretto 108 Italy e la European Food Banks Federation.