Sorical segnala una riduzione della portata in ingresso e sta verificando le cause del problema. Tra le ipotesi una perdita lungo la condotta adduttrice. Il Comune attende aggiornamenti sui tempi di ripristino

Nuovi disagi idrici a Cosenza. Questa volta il problema è legato a una riduzione improvvisa della portata in ingresso sull’acquedotto Bufalo, una criticità che sta causando flessioni nella fornitura e possibili disservizi in diverse zone della città.

A comunicarlo al Comune è stata Sorical, che ha avviato le verifiche tecniche per individuare l’origine della diminuzione della portata.

Tra le ipotesi al vaglio c’è una perdita lungo la condotta adduttrice o, comunque, una criticità su una delle opere del sistema.

Tecnici al lavoro per individuare il guasto

Le attività di ricerca sono attualmente in corso e l’obiettivo è risalire nel più breve tempo possibile alla causa del problema.

Una volta individuata la criticità, Sorical fa sapere che saranno avviati gli interventi necessari per ripristinare le normali condizioni di esercizio dell’acquedotto e riportare la fornitura ai consueti livelli.

Il Comune di Cosenza ha annunciato che fornirà ulteriori aggiornamenti non appena arriveranno nuove comunicazioni da Sorical, in particolare sui tempi previsti per il ripristino del servizio.