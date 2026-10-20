Il sindaco, accompagnato dal capogruppo di Cosenza Progressista Francesco Turco, ha incontrato gli operatori del Corpo. Già effettuati 15 nuovi ingressi, altri 8 sono previsti nei prossimi mesi

Visita del sindaco Franz Caruso alla nuova centrale operativa della Polizia Locale di Cosenza. Il primo cittadino, accompagnato dal capogruppo di Cosenza Progressista Francesco Turco, ha incontrato gli operatori del Corpo, rinnovando loro stima e gratitudine per il lavoro svolto quotidianamente sul territorio.

L’incontro è stato anche l’occasione per ribadire il ruolo strategico della Polizia Locale come primo punto di contatto tra Amministrazione e cittadini e per fare il punto sul rafforzamento dell’organico.

«Ho voluto mantenere la delega alla Polizia Locale – ha affermato Caruso – perché considero questo settore fondamentale per il governo della città. Gli agenti sono il volto dell’Amministrazione sul territorio, il riferimento diretto per i cittadini e un presidio indispensabile per la vivibilità e il rispetto delle regole».

Quindici nuovi ingressi, altri otto in arrivo

Il sindaco ha sottolineato come l’ingresso di nuove leve abbia reso più visibile la presenza degli agenti in città.

Un cambiamento che, secondo Caruso, viene percepito positivamente anche dai cittadini.

Particolare attenzione è stata rivolta anche al personale con maggiore anzianità di servizio, che negli anni ha garantito continuità operativa nonostante il lungo blocco delle assunzioni.

«Con i 15 ingressi già effettuati e gli ulteriori 8 previsti nei prossimi mesi stiamo rafforzando concretamente il Corpo – ha spiegato il sindaco – mettendo insieme l’esperienza di chi serve la città da tanti anni e l’energia dei nuovi agenti».

«Investire sulla Polizia Locale significa investire sulla sicurezza»

Per Caruso il potenziamento del Corpo rappresenta un tassello della strategia sulla sicurezza urbana.

«Investire sulla Polizia Locale significa investire sulla sicurezza urbana e sulla fiducia dei cittadini nelle istituzioni», ha aggiunto.

La visita si è conclusa con un momento di confronto con gli operatori e con un messaggio di vicinanza da parte del primo cittadino.

«Continuerò a essere al vostro fianco, valorizzando il vostro lavoro e sostenendo il Corpo nel suo percorso di crescita. Sono orgoglioso di questa squadra, perché so quanto sia importante il contributo che offre ogni giorno alla nostra Cosenza».