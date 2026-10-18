La struttura torna a disposizione della comunità e servirà anche il plesso scolastico Cosenza I – Zumbini. L’inaugurazione ha coinciso con l’avvio del Memorial Costantina Ruffolo. Caruso: «Investire nello sport significa investire nei giovani e nei quartieri»

Dopo anni torna a vivere la storica palestra di via Milelli, restituita questa mattina alla città al termine dell’intervento di recupero. La struttura sarà destinata alle attività sportive e servirà anche il vicino plesso scolastico Cosenza I – Zumbini.

L’inaugurazione è coincisa con l’avvio della nuova edizione del torneo di calcio giovanile “Memorial Costantina Ruffolo”, appuntamento dedicato ai più giovani e costruito intorno ai temi dello sport, dell’educazione e della socialità.

«La rinascita della storica palestra di via Milelli rappresenta un momento importante per Cosenza – ha affermato il sindaco Franz Caruso – perché restituiamo alla comunità un luogo che custodisce oltre un secolo di memoria sportiva e sociale e che torna finalmente alla sua vocazione originaria».

Il primo cittadino ha sottolineato come il recupero sia il risultato di una collaborazione tra Amministrazione comunale e iniziativa privata, con l’obiettivo di restituire al quartiere uno spazio utile anche per le attività didattiche.

Sport e rigenerazione urbana

L’intervento sulla palestra si inserisce in un programma più ampio di rigenerazione urbana e sociale che interessa una zona considerata strategica perché collega il centro storico con la parte nuova della città.

Caruso ha richiamato, tra gli altri, l’apertura dell’ambulatorio pediatrico presso il Centro Auser, il recupero del Cineteatro Italia, della Casa della Musica e dell’Anfiteatro Ziccarelli, oltre alla riqualificazione di piazza Amendola.

«La rigenerazione urbana non significa soltanto recuperare edifici e spazi – ha spiegato il sindaco – ma ricostruire relazioni, creare occasioni di partecipazione e rendere i quartieri sempre più vivibili».

Nel quadro degli interventi vengono ricordati anche gli investimenti sull’illuminazione pubblica e le iniziative rivolte al tessuto commerciale e sociale.

Gli altri impianti sportivi

Il sindaco ha poi richiamato il piano di interventi sulle strutture sportive cittadine, ricordando i progetti finanziati con il PNRR al Palasquash e alla Città dei Ragazzi, oltre ai lavori di recupero dei palazzetti di Casale e Donnici e della palestra di via Roma.

«Continuiamo a investire nello sport perché crediamo fermamente nel suo valore educativo e nella sua capacità di abbattere barriere e disuguaglianze», ha sottolineato Caruso.

Secondo il sindaco, le strutture sportive rappresentano luoghi fondamentali per la formazione dei ragazzi, chiamati a confrontarsi con regole, rispetto e spirito di squadra.

Covelli: «Rafforzati servizi e opportunità formative»

Nel corso della cerimonia è intervenuto anche l’assessore ai Lavori pubblici Damiano Covelli, che ha ricordato alcuni dei risultati conseguiti dall’Amministrazione dal 2021, soffermandosi in particolare sull’apertura dei corsi universitari di Fisioterapia e Infermieristica.

Parole di apprezzamento sono arrivate anche dal delegato FIGC Antonio Massarini, che ha richiamato la storia della società calcistica Romualdo Montagna e il lavoro svolto dagli istruttori nella formazione sportiva dei più giovani.

«L’inaugurazione di una simile infrastruttura sportiva risponde a un bisogno concreto delle società e dei bambini», ha dichiarato Massarini.

A chiudere la mattinata è stata la consegna al sindaco di una targa da parte del presidente dell’ASD Romualdo Montagna, Alex Gagliardi, in omaggio al Memorial Costantina Ruffolo.