Un corso integrato per preparare gli operatori del Food & Beverage alla prevenzione dell’abuso di alcol e delle altre dipendenze, alla gestione delle emergenze e all’applicazione delle norme di settore.

L’iniziativa si terrà giovedì 8 ottobre al Museo del Presente di Rende, con inizio alle 9. È rivolta in particolare ai professionisti del Retail, la vendita al dettaglio, e dell’Horeca, comprendente alberghi, ristoranti e locali.

Il corso è intitolato “Sicurezza, normativa, buone pratiche e gestione responsabile delle attività” e punta a trasformare gli esercenti in soggetti consapevoli e in punti di osservazione attiva del territorio.

Il progetto “UnIndipendenti”

L’attività rientra nel progetto realizzato dal Dipartimento di Culture, educazione e società dell’Università della Calabria e finanziato dal Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il partenariato coinvolge l’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, la Regione Calabria e il Comune di Rende. Il progetto promuove il benessere e la prevenzione dei comportamenti a rischio, con una particolare attenzione al contesto universitario e agli ambienti circostanti.

Il percorso formativo avrà un’impostazione multidisciplinare. Saranno affrontati gli aspetti sanitari, giuridici e operativi legati alla prevenzione delle dipendenze, alla tutela dei giovani e alla responsabilità degli esercenti.

Alcol, nuove sostanze e rischi per la salute

I lavori saranno aperti alle 9 da Angela Costabile, ordinaria di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione all’Unical e responsabile scientifica del progetto “UnIndipendenti”.

Sono previsti i saluti di Veronica Stellato, assessore alle Attività produttive del Comune di Rende, e Laura Barbieri, presidente della Fipe Confcommercio.

La sessione sanitaria inizierà alle 10 con Roberto Calabria, direttore del Servizio per le dipendenze dell’Asp di Cosenza. L’intervento riguarderà l’epidemiologia delle dipendenze, le nuove sostanze psicoattive e i rischi connessi ai mix.

Alle 10.15 Maria Francesca Amendola, consulente dell’Unical e presidente della Società italiana di alcologia e di Arcat Calabria, affronterà l’uso e l’abuso di alcol come emergenza sociale e sanitaria.

Luigi Morrone, ordinario di Farmacologia all’Università della Calabria, illustrerà invece gli effetti dell’alcol sulle funzioni cerebrali nel breve e nel lungo periodo.

Le responsabilità degli esercenti

La sessione giuridica sarà affidata a Daniele D’Alessandro, docente di Diritto amministrativo all’Unical. A partire dalle 10.45 saranno approfondite le responsabilità civili, amministrative e penali dei gestori.

Il quadro normativo comprenderà il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e la legge numero 309 del 1990. La formazione sarà orientata a fornire strumenti utilizzabili nelle attività quotidiane e nella gestione dei rapporti con i clienti.

Sicurezza urbana e primo soccorso

Alle 12 il comandante della Polizia locale di Rende, Alfredo Ferraro, e il capitano dei Carabinieri Andrea Aiello interverranno su controlli del territorio, criticità operative e prevenzione dei fenomeni collegati alla movida.

La parte dedicata alle emergenze sanitarie inizierà alle 12.15. Pierluigi Menza, dirigente medico del 118 dell’Asp di Cosenza, e Gaetano Rizzuto, vicepresidente della Croce Rossa italiana di Cosenza, illustreranno il riconoscimento dei sintomi, la messa in sicurezza e le modalità di attivazione dei soccorsi.

La discussione conclusiva è prevista alle 12.30. Alle 13 saranno consegnati gli attestati di partecipazione.