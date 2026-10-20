Appuntamento sabato 24 ottobre alle 17 in piazza del Popolo. Le associazioni cittadine contribuiranno alle attività ricreative e artigianali

Falconara Albanese inaugura il nuovo Centro Anziani, uno spazio destinato alle attività ricreative, agli incontri e al recupero della socialità. La cerimonia è in programma sabato 24 ottobre alle 17 in piazza del Popolo.

L’apertura era stata annunciata il 19 agosto, durante la presentazione del progetto “Non più Soli e… Memorie in Cammino”. In quell’occasione il sindaco Giuseppe Porco e la vicesindaca con delega alle Politiche sociali, Arianna De Bartolo, avevano comunicato l’individuazione dei locali.

Il coinvolgimento delle associazioni cittadine

Il Centro sarà aperto alla collaborazione delle associazioni presenti sul territorio, chiamate a proporre iniziative ricreative, attività artigianali e momenti d’incontro.

L’obiettivo dell’Amministrazione è creare un luogo nel quale gli anziani possano incontrarsi, condividere esperienze e trasmettere conoscenze e tradizioni anche alle generazioni più giovani.

«L’anziano non è solo destinatario di assistenza: è una persona con competenza ed esperienza, custode di tradizioni e memorie che costituiscono elementi fondanti dell’identità di un luogo», afferma il sindaco Giuseppe Porco.

Il progetto contro la solitudine degli over 65

La nascita del Centro si inserisce nel percorso di “Non più Soli e… Memorie in Cammino”, progetto pilota rivolto alla popolazione con più di 65 anni.

L’iniziativa è stata ideata dall’Ambito territoriale sociale 2 Cetraro-Paola e viene realizzata dalla cooperativa sociale Il Raggio Verde. Le attività puntano a promuovere l’invecchiamento attivo, il confronto tra generazioni e il contrasto alle forme di solitudine involontaria.

Il progetto prevede che ogni Comune dell’Ambito individui specifici luoghi di ritrovo, qualora non siano già disponibili. Secondo quanto comunicato dall’Amministrazione, Falconara Albanese è il primo ente coinvolto ad avere attivato in tempi brevi uno spazio dedicato.

La cerimonia di sabato sarà aperta alla popolazione e a quanti vorranno partecipare all’avvio delle attività del Centro.