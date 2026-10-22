La settima edizione era prevista venerdì 23 ottobre. I Pizzuti ETS: «Preoccupazioni per gli spostamenti di ospiti, partner e partecipanti»

La settima Festa della Mandorla di Amendolara, in programma venerdì 23 ottobre, è stata rinviata a data da destinarsi.

La decisione è stata annunciata dall’associazione I Pizzuti ETS a causa delle difficoltà negli spostamenti legate alla ripresa della circolazione dopo i blocchi stradali che hanno interessato la Calabria.

La nuova data sarà comunicata successivamente dagli organizzatori.

La decisione dopo le preoccupazioni dei partecipanti

Secondo quanto riferito dall’associazione, la scelta è stata adottata dopo avere raccolto le preoccupazioni espresse da partner, ospiti e partecipanti.

Nonostante la prevista conclusione dei blocchi nella giornata di giovedì 22 ottobre, la graduale ripresa del traffico e della distribuzione delle merci potrebbe continuare a provocare disagi lungo la rete stradale.

Gli organizzatori hanno quindi deciso di non confermare l’appuntamento già programmato a Palazzo Grisolia, nel Convento dei Domenicani.

Rinviati talk, show cooking e degustazioni

La Festa avrebbe dovuto proporre un confronto sulla filiera della Mandorla Rossa di Amendolara, con la partecipazione di produttori, imprese, rappresentanti dell’Università della Calabria e dell’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo.

Nel programma erano compresi anche uno show cooking, degustazioni ed esposizioni di prodotti artigianali realizzati con la mandorla locale.

L’intero programma dovrà ora essere ripianificato. Non è ancora stato comunicato se ospiti, orari e sede resteranno invariati nella nuova data.

L’associazione I Pizzuti ha ringraziato quanti avevano offerto la propria disponibilità e il Comune di Amendolara per il patrocinio concesso alla manifestazione.