Il front office nel settore penale del Tribunale di Cosenza sarà introdotto, ma gli avvocati potranno continuare ad accedere direttamente alle cancellerie per un’ora al giorno. È la principale novità contenuta nell’ordine di servizio diffuso nella tarda serata di lunedì dall’Ufficio della presidente del Tribunale.

Il provvedimento riorganizza i servizi del settore penale e rappresenta una parziale apertura rispetto all’ipotesi iniziale contestata dai penalisti cosentini. La mobilitazione, tuttavia, non si ferma: la Camera penale ha convocato un sit-in davanti al Palazzo di Giustizia per ribadire la propria contrarietà al nuovo modello.

Le cancellerie resteranno aperte per un’ora

Il nuovo assetto prevede il funzionamento del front office, affiancato però da una fascia quotidiana di accesso diretto alle cancellerie riservata agli avvocati.

La soluzione sembra accogliere soltanto in parte le richieste dell’avvocatura, che nei giorni scorsi aveva contestato l’obbligo di prenotazione per la consultazione degli atti e dei fascicoli.

La Camera penale aveva denunciato il rischio di un «doppio binario», sostenendo che i pubblici ministeri avrebbero continuato ad accedere liberamente agli uffici mentre difensori, imputati e persone offese sarebbero stati sottoposti alla prenotazione.

Il nuovo ordine di servizio mantiene dunque uno spazio di accesso senza appuntamento, ma limitato a sessanta minuti giornalieri. Spetterà ora agli organismi forensi valutare se questa soluzione sia sufficiente a garantire l’esercizio delle attività difensive.

Quasi mille firme contro il front office

Negli ultimi due giorni la mobilitazione promossa dalla Camera penale ha raccolto quasi mille firme. La petizione chiede di evitare che l’accesso alle cancellerie e la consultazione dei fascicoli siano interamente subordinati al sistema di prenotazione.

Nonostante la modifica introdotta dalla presidenza del Tribunale, i penalisti hanno confermato la protesta. Per la mattinata di oggi è stato convocato un sit-in nei Giardini Enzo Tortora, davanti al Palazzo di Giustizia.

Il confronto nella Commissione Legalità

La questione è arrivata anche a Palazzo dei Bruzi. La presidente della Commissione consiliare Legalità, Chiara Penna, e la responsabile della Consulta del Foro di Cosenza, Ornella Nucci, hanno partecipato a un incontro con la Commissione comunale dedicato alle conseguenze del nuovo sistema.