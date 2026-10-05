Tutti i contributi raccolti dai volontari nelle piazze e davanti i supermercati del cosentino saranno devoluti ad iniziative di assistenza e servizi sul territorio per le persone colpite da questa malattia. Alessandro Borghese ancora una volta testimonial della campagna

Tre milioni di mele, 14.000 volontari e oltre 5.000 piazze italiane e un unico obiettivo: costruire un futuro libero dalla sclerosi multipla e dalle patologie correlate, affinché nessun giovane debba rinunciare ai propri progetti di vita. È questo il cuore dell’edizione 2026 della Mela di AISM, che da venerdì 2 fino a domenica 4 ottobre, in occasione della Giornata del Dono, ha visto tantissimi volontari coinvolti.

A Cosenza i volontari sono partiti venerdì davanti un noto supermercato rendese, ma anche in numerose piazze di Cosenza e provincia. la forza di questa iniziativa è che ogni contributo raccolto in queste iniziative si trasforma in assistenza e servizi sul territorio per le persone colpite da sclerosi multipla e patologie correlate, la maggior parte delle quali sono giovani tra i 20 e i 40 anni.

La sclerosi multipla è una malattia che colpisce i giovani. È la seconda causa di disabilità neurologica nei giovani adulti, dopo i traumi. In Italia sono 150 mila le persone che convivono con la sclerosi multipla e ogni anno si registrano circa 3.650 nuove diagnosi, una ogni tre ore. Colpisce prevalentemente le donne e viene diagnosticata soprattutto in giovane età: una persona su due riceve la diagnosi prima dei 40 anni, nel pieno della vita, mentre studia, lavora, costruisce una famiglia e progetta il proprio futuro. La sclerosi multipla colpisce il sistema nervoso centrale ed è una condizione cronica che accompagna la persona per tutta la vita. Può manifestarsi anche in età pediatrica: circa il 10% delle diagnosi riguarda bambini e adolescenti sotto i 18 anni. Il costo sociale della malattia è di 6,7 miliardi di euro l'anno.

Volto della campagna La Mela di AISM da dodici anni, Chef Alessandro Borghese ha realizzato una speciale ricetta con le mele che unisce equilibrio, raffinatezza ed originalità, “Macaron che passion!”. Sul pieghevole dell’evento sarà presente un QR dove scaricare questa dolce creazione e tutte le altre ricette a tema ideate dallo Chef in questi anni. Al suo fianco, la madrina Antonella Ferrari, l'attore e ballerino Ivan Cottini e molti altri amici e sostenitori contribuiranno a rendere ancora più speciale questa edizione dell’evento. Infine, sempre per chi ama mettersi ai fornelli, sarà possibile scoprire sul sito di AISM altre originali ricette, consigli e idee sfiziose firmate dai tanti amici al fianco dell’Associazione.