Passaggio di consegne alla presenza del comandante della Capitaneria di Corigliano Calabro e del sindaco Introcaso. La Delegazione vigila su quattro comuni dell'Alto Jonio

Cambio al vertice della Delegazione di Spiaggia di Montegiordano, presidio della Guardia Costiera che opera lungo il litorale dell'Alto Jonio cosentino. Oggi, venerdì 23 ottobre, il Primo Luogotenente Vincenzo Castronovi ha ceduto il comando al parigrado Giacomo Nisi, proveniente dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto.

Il passaggio di consegne si è svolto alla presenza del comandante della Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro, Capitano di Fregata Tullio Arcangeli, e del sindaco di Montegiordano, Rocco Introcaso.

Il nuovo comandante Giacomo Nisi sarà responsabile di un tratto di costa che comprende quattro comuni: Rocca Imperiale, Montegiordano, Roseto Capo Spulico e Amendolara. Un territorio nel quale la Guardia Costiera svolge attività di controllo, prevenzione e sicurezza, con particolare attenzione alla tutela dell'ambiente marino e costiero.

Tra i principali compiti della Delegazione rientrano la vigilanza sulle attività marittime, sia professionali sia turistico-ricreative, la salvaguardia della vita umana in mare e il rispetto delle norme che regolano l'utilizzo del demanio marittimo.

Vincenzo Castronovi lascia Montegiordano per assumere un nuovo incarico presso la Direzione Marittima di Bari. Durante la cerimonia, le autorità presenti lo hanno ringraziato per il lavoro svolto, sottolineando la professionalità e la disponibilità dimostrate nel rapporto con le istituzioni e la comunità locale.

Al suo successore è stato rivolto l'augurio di proseguire il lavoro avviato, mantenendo una collaborazione costante con le amministrazioni comunali e con gli operatori che svolgono attività lungo la costa.

Nel corso dell'incontro è stata ribadita l'importanza della collaborazione tra Guardia Costiera e Comune di Montegiordano. Un rapporto che riguarda soprattutto la sicurezza delle attività in mare, la protezione del litorale e la prevenzione dei comportamenti che possono danneggiare l'ambiente.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla sede della Delegazione di Spiaggia, recentemente ristrutturata e messa a disposizione dall'amministrazione comunale.

Il comandante Tullio Arcangeli ha ringraziato il Comune per l'intervento che ha consentito di dotare il presidio di ambienti moderni e funzionali, più adeguati alle esigenze operative del personale.

La presenza della Guardia Costiera a Montegiordano rappresenta un riferimento per l'intera fascia costiera settentrionale del Compartimento marittimo di Corigliano Calabro. Il presidio garantisce servizi legati alla sicurezza della navigazione, alla tutela dell'ambiente e alle diverse attività che interessano il mare.

Con l'insediamento di Giacomo Nisi proseguiranno dunque le attività istituzionali della Delegazione, con particolare attenzione alla sicurezza dei cittadini, degli operatori marittimi e dei frequentatori delle spiagge dell'Alto Jonio.