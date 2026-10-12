L’Area Territoriale di Ricerca del CNR di Cosenza, con il patrocinio della Provincia di Cosenza, riunisce le diverse competenze scientifiche degli Istituti che insistono sul territorio con lo scopo di fare rete e rinnovare la presenza del CNR, alla luce anche della recente ristrutturazione della propria rete scientifica.

Giovedì 15 ottobre 2026, nel Salone degli Specchi del Palazzo della Provincia di Cosenza, si terrà «WeAREa Cosenza. Connessioni in Movimento». Ad aprire la giornata sarà il Presidente del CNR, Prof. Andrea Lenzi, in collegamento da Roma.

L’evento nasce con l’obiettivo di far conoscere più da vicino la presenza, le attività e le competenze del Consiglio Nazionale delle Ricerche nell’area cosentina, favorendo allo stesso tempo nuove occasioni di confronto e collaborazione tra Istituti, strutture dell’Ente e territorio.

Per i saluti istituzionali saranno presenti il Presidente della Provincia di Cosenza, dott. Biagio Faragalli, il Sindaco di Cosenza, avv. Francesco Caruso, il Vice Sindaco di Rende, Dott. Fabio Liparoti, mentre il Prof. Carmine Maletta porterà i saluti del Magnifico Rettore dell’Università della Calabria, Prof. Gianluigi Greco.

A seguire, la sessione «Il CNR incontra il CNR» metterà in dialogo le strutture territoriali con la Sede Centrale dell’Ente. Una serie di interventi brevi e operativi sarà dedicata a servizi, strumenti e opportunità rivolti alla comunità scientifica e amministrativa del CNR, con l’obiettivo di avvicinare ulteriormente la dimensione nazionale dell’Ente alle esigenze di chi opera quotidianamente nei territori.

«Il CNR si racconta» è dedicato agli Istituti che operano sul territorio del comprensorio di Cosenza e Rende. I Direttori dei sette Istituti afferenti all’Area, insieme al Presidente dell’Area Territoriale della Ricerca di Cosenza, dott. Alberto Figoli, illustreranno attività di ricerca, infrastrutture, risultati e prospettive, restituendo un quadro delle competenze scientifiche presenti sul territorio e delle possibili sinergie tra ambiti disciplinari differenti.

Dalla ricerca ambientale alle tecnologie, dai materiali alle scienze della vita, la mattinata offrirà così uno spaccato della pluralità di conoscenze e professionalità che il CNR mette a disposizione del territorio e del sistema della ricerca.

Nel pomeriggio WeAREa Cosenza si sposterà nelle vie del Centro Storico, dove la giornata proseguirà attraverso un walking tour guidato dedicato alla conoscenza della città e alla costruzione di relazioni tra i partecipanti. A conclusione, un intervento musicale del Maestro Pietro Gallina presso i locali della Enoteca regionale della Provincia di Cosenza a cui seguirà la cena sociale, momento conviviale per chiudere in armonia la giornata.

«WeAREa Cosenza. Connessioni in movimento» vuole essere, prima di tutto, un’occasione per rendere visibile una parte importante della ricerca pubblica presente sul territorio e per mettere in relazione persone, competenze e strutture che, pur lavorando in settori diversi, condividono l’appartenenza al Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Un appuntamento che porta la ricerca fuori dai singoli laboratori e la presenta come una rete di conoscenze, professionalità e collaborazioni al servizio del territorio.