Professionalità, accoglienza e valorizzazione delle tradizioni gastronomiche del territorio. Sono stati questi gli ingredienti che hanno caratterizzato la partecipazione degli studenti dell’Istituto Alberghiero “Mancini” di Cosenza alla cerimonia di avvicendamento al comando del 1° Reggimento Bersaglieri, svoltasi il 15 ottobre nel piazzale della Caserma “Luigi Settino”, alla presenza delle autorità civili e religiose. In occasione dell’importante appuntamento istituzionale, gli allievi del settore ristorazione, accompagnati dai docenti di indirizzo, hanno curato la preparazione e il servizio di un ricco buffet destinato agli ospiti, trasformando l’evento in un’ulteriore occasione per mettere in pratica le competenze acquisite durante il percorso scolastico.

L’iniziativa conferma il rapporto di collaborazione, ormai consolidato nel tempo, tra l’Istituto “Mancini” e il 1° Reggimento Bersaglieri, una sinergia che rafforza il legame tra formazione, istituzioni e territorio. A rendere particolarmente significativa la giornata è stato il riconoscimento espresso dai vertici del Reggimento. Al termine dell’evento, il Colonnello Massimo Salvemini, comandante uscente, e il Colonnello Pasquale Di Felice, nuovo comandante, si sono complimentati con il dirigente scolastico Lorenzo Ciacco, rivolgendo parole di apprezzamento agli studenti, ai docenti e al personale ATA impegnati nel servizio.

Un riconoscimento che premia non soltanto la qualità del lavoro svolto, ma anche l’impegno e la preparazione di una comunità scolastica chiamata a confrontarsi con un contesto istituzionale di rilievo. Esperienze di questo tipo rappresentano, infatti, un’importante opportunità di crescita per i ragazzi, che possono sperimentare sul campo le competenze professionali, organizzative e relazionali sviluppate durante gli studi.

La presenza del Mancini alla cerimonia si inserisce in un percorso educativo che considera la formazione pratica un elemento essenziale per preparare gli studenti alle sfide del mondo del lavoro. Allo stesso tempo, la collaborazione con il Reggimento offre l’occasione di valorizzare il ruolo della scuola alberghiera come realtà capace di contribuire attivamente alla vita sociale e istituzionale della città. L’auspicio condiviso è che questa collaborazione possa proseguire e rafforzarsi anche in futuro, attraverso nuove occasioni di incontro e partecipazione. Un esempio concreto di come scuola e istituzioni possano lavorare insieme, mettendo al centro i giovani, la cultura dell’accoglienza e le eccellenze del territorio cosentino.