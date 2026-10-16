Dal 16 al 18 ottobre tre giorni di eventi gratuiti dedicati alla figura della Marchesa Sidonia Caracciolo. Concerti in piazza, corteo storico, sbandieratori, archibugieri e gran finale con luci e fuochi d’artificio
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Musica, costumi, sbandieratori e atmosfere d’altri tempi. Laino Castello si prepara a viaggiare nella storia con la quarta edizione della rievocazione dedicata al Marchesato di Laino e alla Marchesa Sidonia Caracciolo, in programma dal 16 al 18 ottobre.
Ad aprire la tre giorni saranno due concerti gratuiti con protagonisti Marco Carta e Annalisa Minetti, che anticiperanno il momento centrale della manifestazione: il corteo storico di domenica.
L’evento è organizzato dal Comune di Laino Castello insieme alla Pro Loco e all’Associazione Culturale Novecento, con il sostegno di risorse POC della Regione Calabria.
Venerdì Marco Carta, sabato Annalisa Minetti
Il primo appuntamento è fissato per venerdì 16 ottobre alle 21 in Piazza 1° Maggio, dove salirà sul palco Marco Carta.
La sera successiva, sabato 17 ottobre sempre alle 21, sarà invece la volta di Annalisa Minetti, protagonista del secondo concerto gratuito della manifestazione.
Due serate musicali pensate come prologo alla giornata conclusiva, interamente dedicata alla rievocazione.
Domenica il corteo storico
Domenica 18 ottobre, a partire dalle 17, il borgo entrerà nel vivo della rappresentazione storica.
Il corteo, curato dall’Associazione Bardulos di Barletta, attraverserà Corso Sidonia Caracciolo e Corso Europa con sbandieratori, musici di Basidias e gli Archibugieri Trombonieri Senatore di Cava de’ Tirreni.
Alle 18.30, in Piazza 1° Maggio, è prevista la rappresentazione della rievocazione storica del Marchesato, seguita alle 19 dall’esibizione degli sbandieratori.
Il gran finale è programmato alle 20, con uno spettacolo di luci, musica e fuochi d’artificio curato dagli Archibugieri Trombonieri Senatore.
Tre giorni che mettono insieme spettacolo e memoria storica, con l’obiettivo di riportare nelle strade del borgo atmosfere, personaggi e suggestioni legate alla storia del Marchesato di Laino.
IL PROGRAMMA
Venerdì 16 ottobre, ore 21 – Piazza 1° Maggio: Marco Carta in concerto
Sabato 17 ottobre, ore 21 – Piazza 1° Maggio: Annalisa Minetti in concerto
Domenica 18 ottobre, ore 17: partenza del corteo storico
Ore 18.30 – Piazza 1° Maggio: rievocazione storica del Marchesato
Ore 19: esibizione degli sbandieratori
Ore 20: spettacolo conclusivo con luci, musica e fuochi d’artificio