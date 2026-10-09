Venerdì 9 ottobre Luca Pappagallo arriva a Spezzano della Sila. Alle 18.30, nel Convento di San Francesco, quello che il pubblico del web conosce come il "cuciniere curioso" terrà uno show cooking aperto a tutti e a ingresso gratuito. Preparerà i piatti dal vivo, spiegando le ricette passo dopo passo e svelando qualche accorgimento da usare ai fornelli, con l'obiettivo di coinvolgere sia gli appassionati sia chi alla cucina si avvicina per semplice curiosità.

Quel soprannome lo accompagna da anni, lungo un percorso cominciato con Cookaround e proseguito con Casa Pappagallo, progetto che oggi è tra i più seguiti sul web e sui social nel campo delle videoricette. Ai video si sono poi aggiunti libri e programmi televisivi, e in ognuno di questi formati Pappagallo ha mantenuto lo stesso approccio, una cucina italiana raccontata in modo diretto e pensata per riportare le persone a cucinare in casa. Su questa idea di cucina condivisa Spezzano della Sila costruisce la sua serata, puntando sulla cultura del cibo e sul legame tra i prodotti del territorio e la vita di comunità. La tavola, in questo senso, diventa prima di tutto un'occasione per ritrovarsi. L'appuntamento si terrà nella Sala di rappresentanza comunale del convento, che per una sera ospiterà fornelli e pubblico. L'iniziativa ha il patrocinio del Comune di Spezzano della Sila.