Sei nuovi Nissan Townstar Combi, attrezzati per il trasporto di persone con disabilità o ridotta mobilità, sono stati consegnati ad altrettanti Comuni della provincia di Cosenza.

I veicoli saranno destinati alle amministrazioni di Castrolibero, Castiglione Cosentino, Marano Principato, Rose, San Pietro in Guarano e San Vincenzo La Costa. Potranno essere impiegati nei servizi di trasporto assistito e nelle attività sociali rivolte ai cittadini fragili e alle loro famiglie.

La consegna ufficiale si è svolta nella sede di Rende della concessionaria Nissan Chiappetta, alla presenza dei sindaci e dei rappresentanti dei sei enti locali.

Veicoli allestiti per le persone con ridotta mobilità

I Townstar Combi sono stati forniti da Nissan Chiappetta in collaborazione con Focaccia Group, azienda specializzata nell’allestimento di veicoli destinati al trasporto di persone con disabilità.

Gli allestimenti sono stati realizzati per agevolare l’accesso e rendere più sicuri gli spostamenti degli utenti con difficoltà motorie. Le specifiche dotazioni installate su ciascun veicolo non sono illustrate nella nota.

I Comuni potranno utilizzare i mezzi per accompagnare i cittadini verso strutture sanitarie, scuole, centri sociali e altri servizi presenti sul territorio.

Servizi assistiti e attività sociali

I nuovi veicoli dovrebbero ampliare le possibilità di intervento dei servizi sociali comunali, soprattutto nei territori in cui l’assenza di collegamenti adeguati può limitare l’autonomia delle persone fragili.

Oltre al trasporto per visite e cure, i Townstar potranno essere utilizzati per attività sociali e iniziative dedicate alla cittadinanza. Organizzazione, requisiti di accesso e modalità di prenotazione saranno definiti dalle singole amministrazioni comunali.

L’obiettivo dichiarato è migliorare la sicurezza e la qualità degli spostamenti, riducendo le difficoltà sostenute quotidianamente dalle famiglie.

Chiappetta: «Un progetto dal valore umano»

Federica Chiappetta, responsabile della concessionaria Nissan Chiappetta, ha sottolineato il valore sociale dell’iniziativa.

«Non si tratta di una semplice fornitura commerciale, ma della partecipazione a un progetto dal profondo valore umano», ha dichiarato.

«Siamo onorati di averlo realizzato insieme ai Comuni, a Nissan Italia e a Focaccia Group, per garantire alle persone con disabilità una mobilità che consenta loro l’accesso alle cure, allo studio e alle relazioni sociali».

La concessionaria ha annunciato che continuerà ad affiancare le amministrazioni anche dopo la consegna, fornendo assistenza per mantenere i mezzi efficienti.