Il pane di Cerchiara diventa protagonista di tre giornate di laboratori, incontri, trekking e degustazioni. Dal 29 al 31 ottobre, il borgo del Pollino ospiterà “Pane e montagna”, il Festival delle tradizioni rurali promosso dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Ramundo.

L’iniziativa collega la tradizione della panificazione alla conoscenza del territorio, dal centro storico al Monte Sellaro e al Santuario di Santa Maria delle Armi. Il programma si concluderà sabato 31 ottobre con una festa popolare, durante la quale i forni artigianali animeranno un percorso del gusto tra strade e piazze.

Il pane di Cerchiara e il ruolo dei forni artigianali

Al centro della manifestazione ci sarà il pane dalla caratteristica gobba, chiamata “rasella”, preparato con farina di grano tenero, acqua e lievito madre e cotto nel forno a legna.

Una produzione artigianale, inserita nell’Arca del Gusto di Slow Food, che il festival intende raccontare attraverso il lavoro e i saperi delle famiglie di panificatori. Al percorso degustativo parteciperanno Antico Forno Mauro, Il Profumo del Pane, Panificio Monti e Forno dei Sapori.

«Il pane rappresenta da sempre un forte elemento culturale e non solo alimentare della nostra comunità», afferma Ramundo. Il sindaco indica nell’iniziativa un’occasione per custodire questa tradizione e valorizzarla anche come richiamo per il turismo esperienziale e per la scoperta del patrimonio del borgo.

Il 29 ottobre gli studenti incontrano i panificatori

Il festival inizierà giovedì 29 ottobre con “Il pane raccontato ai ragazzi”, una giornata dedicata all’incontro tra le scuole e i panificatori storici di Cerchiara.

Gli studenti potranno conoscere farine, impasti e tecniche di lievitazione, seguire le fasi della cottura e approfondire i saperi della tradizione. L’obiettivo è favorire lo scambio tra generazioni e rafforzare il rapporto tra gli artigiani locali e i più giovani.

Il 30 ottobre spazio ai Giovani Narratori di Cerchiara

Venerdì 30 ottobre sarà la volta di “Il pane diventa racconto”. Disegni, poesie, interviste, testi ed elaborati creativi realizzati dai ragazzi offriranno diversi modi di raccontare la panificazione e il suo ruolo nella comunità.

Alle opere migliori sarà assegnato il premio “Pane e Montagna – Giovani Narratori di Cerchiara”.

Il 31 ottobre trekking, convegno e festa nel borgo

La giornata conclusiva, sabato 31 ottobre, inizierà con un trekking tematico verso il Santuario della Madonna delle Armi, dove è prevista una degustazione di prodotti locali.

Alle 18 si terrà il convegno “Dalle tradizioni rurali al turismo esperienziale: un territorio che cammina insieme”, con la partecipazione di rappresentanti del territorio.

Dalle 19 la festa si sposterà nelle strade del centro storico. Il percorso gastronomico proporrà ricette della tradizione nelle quali il pane di Cerchiara sarà l’ingrediente centrale, attraverso le preparazioni dei forni coinvolti.

Il programma comprenderà inoltre musica, frantoi aperti e stand, affiancando alla degustazione la scoperta delle produzioni agroalimentari e delle tradizioni locali.