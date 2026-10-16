Il servizio temporaneo di Poste Italiane sarà disponibile sabato 17 ottobre, dalle 9 alle 14, nel piazzale del Santuario

Un annullo filatelico speciale accompagnerà a Paola le celebrazioni per il primo centenario dei beati Carlo e Ludovico Hurtrel, martiri minimi della Rivoluzione francese.

Poste Italiane attiverà sabato 17 ottobre 2026 un servizio filatelico temporaneo nel piazzale del Santuario di San Francesco di Paola. La postazione sarà operativa dalle ore 9 alle 14.

La dicitura dell’annullo

L’annullo recherà la dicitura:

“Beati Carlo e Ludovico Hurtrel Martiri Minimi – Mostra filatelica religiosa – 17.10.2026 – 87027 Paola 2 (Cs)”.

Il servizio è stato richiesto dal circolo filatelico “San Francesco di Paola” di Crotone e consentirà a fedeli, visitatori e collezionisti di ottenere il timbro commemorativo sul materiale filatelico presentato durante l’orario di apertura.

L’iniziativa si inserisce nel programma dei festeggiamenti organizzati nella città di San Francesco per ricordare i due religiosi minimi.

Il servizio nel piazzale del Santuario

Gli interessati potranno raggiungere la postazione temporanea allestita nel piazzale del Santuario e richiedere l’apposizione dell’annullo sulle corrispondenze e sui prodotti filatelici ammessi.

Il timbro rappresenterà una testimonianza commemorativa delle celebrazioni e della mostra filatelica religiosa collegata all’appuntamento.

Per maggiori informazioni sugli annulli speciali e sui servizi dedicati al collezionismo è possibile consultare il portale filatelia.poste.it.