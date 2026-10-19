Il servizio è disponibile in 7.363 uffici. La consegna a domicilio è scelta dall’81% degli utenti dei piccoli centri

Sono più di 300mila le richieste di rilascio e rinnovo del passaporto presentate attraverso gli uffici postali italiani. Secondo i dati diffusi da Poste Italiane, ad agosto 2026 è stato raggiunto il nuovo primato mensile, con 16.947 passaporti erogati.

Il precedente massimo risaliva a febbraio dello stesso anno, quando erano stati rilasciati 15.940 documenti. L’incremento rispetto a quel risultato è stato di circa il 6%.

Il servizio in oltre 7.300 uffici postali

Il servizio è attivo in 6.932 uffici postali Polis, situati nei Comuni con meno di 15mila abitanti, e in altri 431 uffici delle grandi città. Complessivamente, dunque, sono 7.363 le sedi coinvolte.

Tra i centri urbani nei quali è possibile presentare la richiesta figurano Roma, Milano, Napoli, Bologna, Firenze, Verona, Cagliari, Vicenza, Monza, Venezia, Perugia e Ferrara.

L’iniziativa punta a rendere il servizio maggiormente accessibile anche nei territori interni e nelle località più distanti dagli uffici di Polizia competenti. Poste Italiane cita il caso di Terranova di Pollino, in provincia di Potenza, dove in precedenza i cittadini potevano essere costretti a percorrere fino a 150 chilometri per ottenere il documento.

Oltre 236mila domande presentate nei piccoli Comuni

Le richieste complessivamente gestite hanno raggiunto quota 300.154. Di queste, 236.531 sono state presentate negli uffici Polis dei Comuni con meno di 15mila abitanti, mentre 63.623 risultano depositate nelle sedi postali dei grandi centri urbani.

Tra le province comprese nel progetto Polis, i numeri più elevati indicati da Poste Italiane riguardano Bergamo, con 18.555 richieste, Verona con 18.418, Vicenza con 16.712 e Monza con 11.833.

Come richiedere il passaporto alle Poste

Per presentare la domanda è necessario portare nell’ufficio postale un documento d’identità valido, il codice fiscale e una fotografia. Occorre inoltre versare 42,70 euro e acquistare un contrassegno telematico da 73,50 euro.

Il pagamento può essere effettuato attraverso i canali messi a disposizione da Poste Italiane negli uffici e sulle piattaforme online oppure tramite i prestatori di servizi di pagamento aderenti.

In caso di rinnovo bisogna consegnare anche il precedente passaporto. Qualora il documento sia stato smarrito o rubato, è richiesta la relativa denuncia.

Gli operatori postali acquisiscono la documentazione e i dati biometrici, comprese le impronte digitali e la fotografia, per poi trasmetterli all’ufficio di Polizia competente. Nelle grandi città l’accesso al servizio avviene su prenotazione, effettuabile dopo la registrazione sul sito di Poste Italiane.

Consegna a domicilio scelta soprattutto nei piccoli centri

I cittadini possono chiedere che il nuovo passaporto venga consegnato direttamente a casa. Secondo i dati aziendali, questa possibilità è stata scelta dall’81% degli utenti residenti nei piccoli Comuni e dal 30% di quelli delle grandi città.

La disponibilità effettiva del servizio, le modalità di prenotazione e gli eventuali ulteriori costi devono essere verificati per il singolo ufficio postale interessato.