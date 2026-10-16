Alla “Roberta Lanzino” una mattinata di formazione promossa dal Rotary Club Cosenza Telesio. Al centro manovre salvavita, gestione delle emergenze ed educazione al sentimento
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Si è svolto questa mattina, presso l’Istituto Comprensivo Cosenza III “Roberta Lanzino”, un importante momento di formazione e sensibilizzazione promosso dal Rotary Club Cosenza Telesio, in collaborazione con l’istituzione scolastica.
L’iniziativa, che ha visto la partecipazione della Dirigente Scolastica, Prof.ssa Marina Del Sordo, e del Presidente del Rotary Club Cosenza Telesio, Dott. Antonello Talarico, si inserisce in un percorso educativo articolato in due progetti: il primo soccorso e l’educazione all’affettività e al sentimento, accomunati dall’obiettivo di formare giovani più consapevoli, responsabili e attenti agli altri.
Particolare attenzione è stata dedicata alle manovre salvavita e alla capacità di riconoscere e affrontare situazioni di emergenza.
Significative le parole rivolte agli studenti dal Presidente Talarico: «Fino all’arrivo dei soccorsi, siete la sua unica possibilità». Un messaggio forte e diretto, che richiama il valore della responsabilità individuale e l’importanza di conoscere quei gesti fondamentali che, in una situazione di emergenza, possono contribuire a salvare una vita.
Un’iniziativa che conferma l’impegno del Rotary al fianco della scuola e delle nuove generazioni, nella convinzione che educare alla sicurezza, alla solidarietà e al rispetto significhi costruire oggi una comunità più forte e consapevole per il domani.