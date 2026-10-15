Oltre 500 tra alunni e insegnanti hanno partecipato alla giornata dedicata alla Protezione civile organizzata alla Città dei Ragazzi di Cosenza. L’iniziativa, promossa dalla Prefettura d’intesa con la Regione Calabria, il Comune e le diverse componenti del sistema di Protezione civile, si è svolta nell’ambito della settimana nazionale dedicata alla prevenzione e alla gestione delle emergenze.

Gli studenti hanno potuto conoscere da vicino operatori, volontari, mezzi e attrezzature impiegati nelle attività di soccorso. L’obiettivo era trasmettere ai più giovani le conoscenze essenziali sui rischi e sui comportamenti corretti da adottare nelle situazioni di pericolo.

Dimostrazioni e percorsi didattici per gli studenti

Il programma ha previsto dimostrazioni pratiche, percorsi educativi e la presenza di unità cinofile, artificieri, Polizia scientifica e mezzi di soccorso.

Le attività hanno consentito agli alunni di osservare il lavoro svolto dalle diverse componenti coinvolte nella gestione delle emergenze e di comprendere il valore della collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine, operatori sanitari e volontari.

La giornata è stata pensata come un’esperienza di apprendimento diretto, dedicata ai temi della solidarietà, della responsabilità individuale e della sicurezza collettiva.

Il contributo della Protezione civile comunale

Il Comune di Cosenza ha partecipato all’organizzazione attraverso il settore di Protezione civile, la Polizia municipale e il personale della cooperativa impegnata nelle attività di manutenzione.

La Protezione civile comunale ha curato anche la redazione del piano di sicurezza predisposto per la manifestazione. Il supporto operativo è stato assicurato insieme ai volontari del gruppo convenzionato “I Falchi”, impegnati nell’accoglienza dei partecipanti e nella gestione della giornata.

Secondo quanto riferito dall’Amministrazione, le attività preparatorie hanno richiesto tre giorni di lavoro. Il coordinamento politico è stato seguito dall’assessora comunale Veronica Buffone.

Caruso: «La prevenzione costruisce comunità più sicure»

Il sindaco Franz Caruso ha sottolineato il valore educativo della manifestazione e della collaborazione tra le istituzioni.

«Abbiamo voluto offrire ai bambini non una semplice occasione di incontro con i mezzi e gli operatori dell’emergenza, ma un’esperienza educativa capace di lasciare un segno», ha dichiarato il primo cittadino.

Per Caruso, conoscere i rischi, rispettare le regole e imparare ad assumere comportamenti corretti nelle situazioni di pericolo sono elementi centrali nella formazione dei cittadini.

Il sindaco ha ringraziato la Prefettura, la Regione Calabria, le forze dell’ordine, i Vigili del Fuoco, gli operatori sanitari, i volontari e tutte le componenti coinvolte. Un ringraziamento specifico è stato rivolto alla Protezione civile comunale, alla Polizia municipale, alla cooperativa della manutenzione e al gruppo “I Falchi”.

Educare alla sicurezza fin dall’infanzia

Secondo l’Amministrazione comunale, l’ampia partecipazione conferma l’interesse delle scuole verso le iniziative dedicate alla prevenzione.

«La Protezione civile non è soltanto un sistema di intervento quando si verifica un’emergenza, ma è soprattutto prevenzione, educazione e consapevolezza», ha aggiunto Caruso.

Il Comune intende proseguire su questa strada, rafforzando la collaborazione tra istituzioni, scuole, volontariato e cittadini. L’obiettivo è diffondere fin dall’infanzia una cultura della sicurezza e preparare le nuove generazioni ad affrontare in maniera più consapevole le possibili situazioni di emergenza.