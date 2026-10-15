Il Comune fa sapere che l’intervento è partito dalle prime ore del mattino. La rottura è stata riparata dai tecnici Sorical. Per le scuole attivate autocisterne e fornitura d’emergenza completata entro le 10

Disagi nella fornitura idrica a Quattromiglia nelle ultime 24 ore, ma il guasto sarebbe stato riparato e l’erogazione dovrebbe tornare progressivamente alla normalità nel giro di poche ore. A comunicarlo è l’Amministrazione comunale di Rende, che riferisce di essere intervenuta sin dalle prime ore del mattino per fronteggiare l’emergenza causata da una rottura dell’adduzione.

Secondo quanto riportato dal Comune, già dalle 6 del mattino l’assessore all’Ambiente Andrea Cuzzocrea si è attivato per seguire la situazione.

Il guasto è stato quindi riparato dai tecnici di Sorical e la ripresa dell’erogazione è attesa a breve.

Scuole rifornite con autocisterne

Per quanto riguarda gli istituti scolastici, il Comune precisa che la fornitura idrica d’emergenza tramite autocisterne era già stata completata entro le 10 del mattino.

L’Amministrazione sottolinea che le scuole non hanno registrato particolari criticità, tanto che diversi istituti sono rimasti regolarmente aperti.

Il Comune assicura infine che continuerà a monitorare la situazione fino al completo rientro del disagio.