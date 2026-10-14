Arriva il finanziamento per la messa in sicurezza della scuola di Villaggio Europa, in via Buenos Aires. Il Comune di Rende è stato formalmente ammesso alle risorse del Pnrr – Missione 4, Istruzione e Ricerca, grazie allo scorrimento delle graduatorie ministeriali.

L’intervento riguarda in particolare l’adeguamento alle norme antincendio dell’edificio che ospita la scuola primaria e secondaria di primo grado.

La comunicazione ufficiale è arrivata dall’Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che ha confermato il collocamento in posizione utile del progetto identificato dal Cup E28H25001450001.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Sandro Principe, dall’assessore ai Lavori pubblici e Patrimonio Pierpaolo Iantorno e dall’assessore all’Istruzione Stefania Belvedere.

Per l’Amministrazione, il risultato rappresenta un ulteriore tassello del percorso dedicato alla sicurezza e alla valorizzazione del patrimonio scolastico cittadino.

Ora via alle procedure

Con l’ammissione al finanziamento, il Comune è stato autorizzato ad avviare le procedure necessarie alla realizzazione dell’opera. La Giunta procederà quindi alla sottoscrizione dell’accordo di concessione, passaggio indispensabile per rispettare il cronoprogramma previsto. Il termine per la conclusione dei lavori è fissato al 30 aprile 2027, con l’obbligo di rispettare la normativa ambientale e garantire il monitoraggio costante dell’intervento.

L’obiettivo dichiarato è rendere la scuola di Villaggio Europa più sicura e adeguata agli standard previsti, intervenendo su uno degli aspetti più delicati della sicurezza degli edifici scolastici.