L’obiettivo è fornire competenze pratiche per accogliere, comunicare e assistere le persone sorde, attraverso tecniche di comunicazione visiva, non verbale e scritta, strumenti di supporto ed elementi di base della Lis, la Lingua dei Segni Italiana. La formazione avrà un taglio operativo, con esercitazioni e simulazioni

Prende il via a Scalea il corso “Accoglienza turistica inclusiva per ospiti sordi”, promosso da ARCA ed ECOtur – Consorzio Operatori Turistici, in collaborazione con ENS Calabria – Ente Nazionale Sordi, GAL Riviera dei Cedri e Comune di Scalea, capofila dell’aggregazione di Comuni che ha partecipato all’avviso regionale “Calabria Attrattiva – Accoglienza, Reti Territoriali e Valorizzazione per i Comuni della Calabria”.

Rete territoriale

L’iniziativa rappresenta il primo passo di un programma di qualificazione della rete territoriale di accoglienza della Riviera dei Cedri, nell’ambito del progetto “Riviera dei Cedri – Hub di Accoglienza e Itinerari Mare–Montagna”, che coinvolge i Comuni di Scalea, Santa Maria del Cedro, Orsomarso, Papasidero e Santa Domenica Talao. Il progetto punta a rafforzare e coordinare i servizi di accoglienza attraverso una rete di infopoint territoriali collegati all’hub centrale, previsto presso la stazione di Scalea–Santa Domenica Talao, con personale formato e strumenti informativi condivisi.

Il corso

Il primo corso coinvolgerà venti partecipanti: dieci operatori delle Pro Loco e delle Polizie Municipali dei cinque Comuni e altrettanti operatori delle imprese turistiche associate a ECOtur, in particolare dei settori ricevimento, front office e ristorazione.

Le finalità

L’obiettivo è fornire competenze pratiche per accogliere, comunicare e assistere le persone sorde, attraverso tecniche di comunicazione visiva, non verbale e scritta, strumenti di supporto ed elementi di base della Lis, la Lingua dei Segni Italiana. La formazione avrà un taglio operativo, con esercitazioni e simulazioni e il coinvolgimento di esperti Lis, in collaborazione con Ens Calabria.

Formazione qualificata

L’iniziativa si inserisce in un programma più ampio di formazione qualificata rivolto agli operatori della rete territoriale. Sono previsti ulteriori appuntamenti dedicati all’accoglienza e all’assistenza dei visitatori, alla comunicazione turistica, alle competenze linguistiche e alla conoscenza del territorio, dei suoi attrattori, itinerari e servizi. L’obiettivo è sviluppare competenze e modalità operative condivise tra soggetti pubblici e privati.

Il corso si articolerà in quattro incontri di quattro ore ciascuno, per un totale di 16 ore, in programma nel mese di ottobre.

La presentazione

La presentazione del progetto è avvenuta lunedì 5 ottobre nelle stanze del Palazzo dei Principi di Scalea, alla presenza degli operatori turistici e delle parti coinvolte.